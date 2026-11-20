Hace pocas semanas, el Real Madrid de Pedro Martínez era una de las sensaciones del baloncesto europeo. En racha de victorias (enlazó 11 seguidas) y de anotación (nueve partidos por encima de los 100 puntos). Sin embargo, las lesiones y los altibajos propios de un calendario tan apretado han llevado a los blancos a su primer bache de la temporada. El cuadro madridista ha sufrido este viernes su sexta derrota en la Euroliga después de verse totalmente desbordado ante un Olympiacos gigante que impuso su condición de campeón con un zarandeo de los que duelen (92-76).

El Real Madrid fue irreconocible de inicio a fin frente a un oponente que no le dio ni una sóla opción en todo el partido. Cierre trágico a una semana durísima en cuanto a resultados y, sobre todo, sensaciones. Los de Pedro Martínez se marcharon de Estambul tras ser desarmados por el debutante Besiktas y ahora regresan a la capital de España habiendo empeorado su actuación más floja del presente curso dos días después.

Evan Fournier, MVP de la pasada Final Four, volvió a ser un dolor de muelas para los blancos (17 puntos, 3/6 en triples, 5 asistencias, 3 robos y 17 de valoración). El francés estuvo secundado por el sempiterno Vezenkov (14 tantos, 7 rebotes y 15 créditos) y, sobre todo, por un colosal Tirique Jones (22 puntos, 8 capturas, 3 robos y 30 de valoración). Demasiada madera para un Real Madrid gris en el que su mejor jugador volvió a ser Théo Maledon (17 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 24 de valoración).

Salvo en el rebote (36-38), Olympiacos fue mejor en todo: acertó más (36/69 en tiros de campo), movió mejor el balón (28-19 en asistencias) y, sobre todo, falló menos (seis pérdidas más del Madrid, 17 en total). De ahí el contundente 118-76 en valoración conjunta, estadística que refleja una paliza que no se apreció en el marcador final después de que Chuma Okeke lo maquillase con tres triples seguidos.

Por rascar algo, Eli John Ndiaye pudo debutar tras ser inscrito en la competición. El recién regresado de Badalona jugó sus 11 primeros minutos y anotó un triple la primera vez que se atrevió a lanzar, pero le tocó bailar en defensa nada menos que con Vezenkov. Echó de menos el Madrid a Facu Campazzo con un Andrés Feliz visiblemente desgastado físicamente del esfuerzo de días atrás como único base (6 puntos, 5 rebotes, 4 pérdidas y 3 de valoración).

Damian Jones emergió con un doble-doble (10 tantos y 11 capturas para 16 créditos) en una de las noches más sombrías de Edy Tavares, sobrepasado en cuanto a juego y también mentalmente. El caboverdiano, desesperado con las faltas, tuvo cabeza fría para no enzarzarse con Donta Hall tras ser provocado por el pívot de Olympiacos.