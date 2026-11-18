El Besiktas ha pegado una de las campanadas de esta Euroliga. El debutante de la edición ha tumbado al 11 veces campeón, un Real Madrid que ha firmado en Estambul su peor partido de la temporada (83-79). A pesar de su pobre actuación, el equipo blanco llegó con vida a los últimos 30 segundos del partido, pero mereció perder y consumó la quinta derrota de la temporada.

El Real Madrid estuvo mal, fatal desde el comienzo en Turquía. En los seis primeros minutos, divagó por la cancha con sólo dos puntos, anotados por Nick Smith, que terminó segundo en anotación de su equipo (16 puntos y 13 de valoración) y coleccionando pérdidas: hasta seis en el primer cuarto (15 en total). Difícil resistir así. Ni siquiera contra el nuevo de la clase. En su primera vez enfrente de los blancos, se mostró inspiradísimo y ultramotivado delante de su afición.

El parcial durante la sequía inicial fue de 16-2, pero la activación de Théo Maledon, nuevamente el mejor madridista (22 puntos, 6 rebotes y 25 de valoración), arrimó a los suyos. Echaba de menos el Real Madrid su capacidad para generar tiros libres. Sus visitas a la línea de personal y los primeros triples de Alberto Abalde y Timothé Luwawu-Cabarrot metieron al cuadro blanco en el partido. Respuesta de 2-13 y 18-15 al cierre del primer período, el peor en anotación de un equipo en esta Euroliga. El problema fue que los turcos no bajaron la intensidad. Todo lo contrario.

Ciclón del Besiktas con Wilbekin, Jeffries y Walker

Éstos doblaron su número de intentos desde el perímetro (15) y anotaron la friolera de siete triples en el segundo cuarto, con Scottie Wilbekin y Daquan Jeffries como puntales, con 13 y 11 puntos en la primera parte (15 y 20 al final). El Real Madrid miraba cómo el Besiktas enchufaba uno tras otro y trataba de buscar soluciones. Lo hizo sin insistir desde su especialidad en esos minutos, ya que sólo lanzaron con éxito Luwawu-Cabarrot y Andrés Feliz. El francés tuvo otra tarde para olvidar (3/12 en tiros de campo y -1 de valoración) y el dominicano aportó su empuje (13 tantos, 5 rebotes y 15 créditos).

Maledon, anotando y asistiendo, aportaba el poco brillo del equipo blanco y el Real Madrid se aferraba al marcador. Al descanso, 45-37. Y gracias. Porque Besiktas volvía a amagar con escaparse en la reanudación, pero la aparición trascendental de Damian Jones con cinco tantos seguidos alargaba la vida de los merengues hasta el último acto: 64-54.

La negación desde el triple era total, con Luwawu-Cabarrot y Nick Smith especialmente fallones (2/6 y 0/3 entonces), pero fue el primero del americano lo que reenganchó al Real Madrid. La remontada pasaba por prolongar el acierto y frenar a Lonnie Walker (15 puntos y 16 de valoración) y Wilbekin. Pedro Martínez ajustaba sin éxito y el estadounidense sí cumplía con la parte anotadora con su segundo balón para dentro: 71-67 y 3:56 por jugarse.

Feliz apura las opciones del Madrid

Sin embargo, cuando los blancos habían sostenido a las dos grandes amenazas, volvía a aparecer Jeffries con un triple letal. Maledon se ponía la capa y salía al rescate del Madrid para forzar su undécimo lanzamiento desde la personal, pero Jaime Pradilla se cargaba el esfuerzo defensivo con un rebote que se le escapaba de las manos y Morgan Conor lo castigaba con desde el tiro libre: 77-71 y 42 segundos. El partido sólo lo podía perder Besiktas.

Aparecía Feliz para forzar tres tiros libres. Todos para dentro: 77-74 y 32 segundos. Besiktas encontraba solo a Jeffries, que provocaba otra falta después de que sus compañeros hubiesen agotado casi todo el reloj. Con siete segundos, el dominicano enchufaba otro triple y el Real Madrid dependía de que Conor fallase desde la personal. Lo hizo una vez, pero acertó en la segunda y el equipo turco firmaba así un triunfo histórico y monumental.