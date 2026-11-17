Dani Carvajal no olvida su salida del Real Madrid. El lateral, que ahora disfruta de una nueva etapa en el Getafe, volvió atrás para repasar cómo ha vivido estos últimos meses donde ha vivido momentos muy duros. Desde sus últimos días en el Santiago Bernabéu, su ausencia en el Mundial con España y cómo quiere verse en el futuro sacándose el título de entrenador. Varias reflexiones que han mostrado la cara más sincera de la leyenda madridista.

La marcha del lateral puso fin a una de las etapas más gloriosas del club blanco. Se marchaba el jugador con más Champions, no solo de la historia del Real Madrid, sino de todo el mundo. Un éxito que acabó con el problema con las lesiones, lo que le impidió llegar a un acuerdo en Valdebebas y que más tarde le arrebataría su deseo de estar en la Copa del Mundo: No estaba teniendo la continuidad que yo creo que podría haber merecido. Ves que tu contrato expira en julio y ves un Mundial que se te aleja», comentó.

Carvajal no acabó renovando y se marchó como agente libre después de no ganarse un puesto de titular: «Creo que por factores como la lesión, tener que volver a hacerme una artroscopia. Muchas veces tenía que tomar medicación para algunos partidos, las ganas de jugar, la falta de minutos… Durante mi carrera, prácticamente siempre he sido titular habitual. Y cuando llega el momento en el que tienes que estar preparado también. Es lógico que no hayan sido mis mejores años», explicó.

Una temporada en la que también se quedó fuera de la lista de Luis de la Fuente. No pudo formar parte del equipo que traería la segunda Copa del Mundo: «Viví el Mundial con mucha emoción. No me perdí ningún partido. Cuando ganamos, salté de alegría, pero se me cayó alguna lagrimilla. Pensé: ‘Ostras, podía haber estado ahí’», comentó en el podcast de Mario Suárez. Aunque nunca dejó de pensar la emoción de ganar el trofeo: «A nivel de clubes he ganado todo y con la Eurocopa ya era el hombre más feliz del mundo. Siempre te pones el reto del Mundial. Después de mi mejor año de carrera llegó la lesión y fue como un golpe. Una mezcla de emociones. Pero grité como el que más el gol de Ferran», dijo.

Carvajal sigue pensando en futuro con el Real Madrid Sobre su despedida con el Real Madrid, Carvajal reiteró su dolor: «Estaba roto. Aguanté bastante durante el discurso, pero los días posteriores tuve lloreras en casa. Cuando vi a mis hijos correr hacia mí en el centro del campo. Ves todo lo que has crecido allí: llegas como un niño y te vas siendo padre de familia». Pero después de salir, tuvo muchas ofertas para irse al extranjero, aunque decidió esperar y quedarse en Madrid para jugar en el Getafe. «Ahora mismo priorizo mucho la estabilidad de mis hijos. En cuanto a Qatar y Arabia, hemos vivido muy de cerca el tema bélico, tanto con Joselu como con Sarabia, que es uno de mis mejores amigos dentro del fútbol y está allí en Qatar. Nos ha dado un poco de miedo. La MLS también era una opción, aunque no era el mercado principal. A mitad de verano mi cabeza hizo ‘clic’. Me di cuenta de que quería seguir compitiendo», añadió.

Aunque aún quiere seguir jugando al fútbol, Carvajal tiene claro que quiere seguir ligado al deporte para pasarse a los banquillos: «Me voy a sacar el curso de entrenador y así tenerlo por si acaso. Siempre mi vida va a estar ligada al Real Madrid de una manera o de otra. Cuando deje de jugar, veremos de qué manera puedo echar una mano al club», finalizó.