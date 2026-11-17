El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de la Liga contra la sentencia que anuló el acuerdo del 12 de agosto de 2021 sobre la operación con el fondo de inversión CVC, según ha comunicado el Real Madrid. La decisión deja firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que dio la razón al club blanco y al Athletic. La Liga deberá pagar las costas del recurso.

El origen del litigio está en la información que recibieron los clubes antes de votar. Según explica el Real Madrid, la documentación disponible era insuficiente para valorar el alcance económico y las consecuencias de las modificaciones introducidas en la operación. El club también destaca que, según la resolución, la Liga pretendía que el Supremo sustituyera el criterio de la Audiencia Provincial por su propia valoración.

El acuerdo de agosto y la aprobación de diciembre

La resolución se refiere al acuerdo inicial del proyecto CVC, votado en agosto de 2021. La aprobación del 10 de diciembre de 2021 fue objeto de otro procedimiento. En junio de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid avaló esos acuerdos y desestimó el recurso de apelación del Real Madrid y el Athletic. El club blanco anunció entonces que recurriría en casación. realmadrid.com

El Real Madrid interpreta la inadmisión del recurso como un respaldo a su defensa del derecho de los clubes a contar con información suficiente antes de votar decisiones de esta magnitud. La entidad asegura que seguirá defendiendo los intereses de los clubes y reclamando transparencia en el funcionamiento de los órganos de gobierno del fútbol español.