Las ventas de vehículos electrificados, que incluyen eléctricos e híbridos enchufables de diferentes categorías (turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses), alcanzaron las 33.644 unidades en octubre de 2026, un 41,3% más que en octubre de 2025. En el acumulado de 2026, las matriculaciones suman 270.107 unidades, lo que supone un incremento del 37,6% y una cuota del 22,35% sobre el mercado total. José López-Tafall, director general de ANFAC, ha señalado que «la electrificación mantiene una evolución muy positiva, con un nuevo mes de récord en las ventas».

En este contexto, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) facilita la instalación de puntos de recarga privados en los garajes comunitarios, al permitir que cada propietario pueda disponer de su propio cargador sin necesitar la aprobación de los vecinos, siempre que cumpla los requisitos legales y técnicos establecidos. El objetivo es suprimir las trabas burocráticas que anteriormente complicaban la instalación de puntos de recarga y facilitar el avance hacia un modelo de movilidad más sostenible.

Qué dice la LPH sobre la instalación de un punto de recarga

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, instalar un punto de recarga privado para un vehículo eléctrico en una plaza de garaje sólo requiere comunicarlo previamente a la comunidad de propietarios. Esto se aplica siempre que el titular asuma el coste tanto de los trabajos como del suministro eléctrico. Además, el cargador debe situarse dentro de los límites de su plaza y destinarse exclusivamente a uso particular.

Por lo tanto, no es necesario obtener el permiso de la comunidad ni someter la instalación a una votación: basta con informarles previamente. La comunidad, por su parte, puede comprobar que la obra cumple los requisitos legales y de seguridad, pero no impedir que las canalizaciones atraviesen elementos comunes cuando la instalación lo requiera y se realice conforme a la normativa.

El artículo 17.5 de la LPH determina lo siguiente: «La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que éste se ubique en una plaza individual de garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad. El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma».

El Tribunal Supremo aclaró esta cuestión en su sentencia 1745/2025, de 1 de diciembre de 2025. En ella confirmó que el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal establece una regulación clara para evitar que las comunidades de propietarios pongan obstáculos a la movilidad eléctrica. Así, cuando el punto de recarga se instala en una plaza de garaje de uso privativo e individual, no es necesario solicitar autorización ni someter la decisión a votación.

La comunidad únicamente podría oponerse a una instalación individual si las obras afectasen de manera desproporcionada a los elementos comunes, si ocasionasen un perjuicio real y demostrable a otros propietarios, más allá de una posible molestia, o si no cumpliesen la normativa técnica y de seguridad vigente.

Cómo comunicar la instalación

Para evitar posibles malentendidos, lo más recomendable es enviar una comunicación por escrito al presidente de la comunidad o al administrador de fincas mediante un correo electrónico con acuse de recibo, un burofax o una carta certificada. El documento no debe plantearse como una solicitud de autorización, sino como una notificación de la decisión de instalar el punto de recarga. Para ello, conviene incluir el nombre y los apellidos del propietario, la identificación de la plaza de garaje, la fecha prevista de los trabajos y una breve descripción de la instalación.

También es aconsejable mencionar el respaldo legal del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal y el compromiso de cumplir la normativa técnica ITC-BT-52. Asimismo, se debe explicar el recorrido previsto para el cableado, especialmente si atraviesa zonas comunes, y dejar claro que tanto los gastos de instalación como el consumo eléctrico correrán a cargo del propietario.

Coste de la electricidad

Tal y como establece la Ley de Propiedad Horizontal, el propietario de la plaza de garaje debe hacerse cargo del coste de la electricidad que consuma su punto de recarga. Para ello, existen tres alternativas de conexión a la red eléctrica.