El Ministerio de Defensa modificó la tramitación del expediente días antes de que Pedro Sánchez anunciara las elecciones generales. GDELS-Santa Bárbara Sistemas, fabricante de los blindados, cuenta con los servicios de comunicación estratégica de Iván Redondo, antiguo jefe de Gabinete del presidente del Gobierno.

El Ministerio de Defensa retocó la tramitación de un contrato de 50,6 millones de euros para el mantenimiento de los vehículos blindados Pizarro, fabricados por General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS), apenas unos días antes de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. El expediente, publicado inicialmente en julio, registró nuevas actuaciones administrativas el 30 de septiembre y el 1 de octubre, inmediatamente antes del anuncio electoral del 5 de octubre.

La operación sitúa de nuevo bajo el foco a Santa Bárbara Sistemas, fabricante de los Pizarro y una de las principales compañías del sector de defensa terrestre en España. La empresa cuenta con los servicios de comunicación estratégica de Iván Redondo, antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa, una relación profesional que añade interés político a los movimientos del Ministerio de Defensa en las últimas semanas de la legislatura.

Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el contrato corresponde al expediente 2026/ETSAE0906/00001555E, tramitado por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. Su objeto es el apoyo al mantenimiento integral del vehículo Pizarro, con un valor estimado de 50.578.512,40 euros y una duración inicial de cuatro años.

El Gobierno había autorizado la contratación el pasado 7 de julio, mientras que la licitación original apareció en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de julio y en el BOE el día 24. Sin embargo, el procedimiento no siguió sin cambios: a finales de septiembre registró nuevas actuaciones y publicaciones que alteraron su calendario.

Defensa revisó antes del anuncio electoral

La documentación oficial recoge un nuevo envío al Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de septiembre, seguido de una publicación el 1 de octubre y otro envío ese mismo día. El anuncio correspondiente terminó apareciendo en el BOE el 7 de octubre, cuando Pedro Sánchez ya había anunciado las elecciones generales.

La sucesión de fechas resulta especialmente significativa. Defensa efectuó las últimas actuaciones documentadas en el anuncio apenas cuatro o cinco días antes de la convocatoria electoral, mientras que la publicación oficial española se produjo dos días después de que el presidente comunicara su decisión de adelantar las elecciones.

El procedimiento también sufrió una alteración relevante de sus plazos. La licitación original contemplaba el cierre de presentación de ofertas en agosto, pero el anuncio de octubre fijó como nueva fecha límite el 30 de noviembre, precisamente un día después de las elecciones generales.

Además, el expediente registró una retroacción de actuaciones durante el verano y una posterior revisión de la documentación contractual. La retroacción supone regresar a una fase anterior del procedimiento para corregir o revisar determinados aspectos de su tramitación. No obstante, el anuncio del BOE no permite determinar por sí solo qué requisitos técnicos concretos se modificaron ni si esos cambios beneficiaron a un fabricante determinado.

El contrato se tramita mediante un procedimiento negociado con publicidad, bajo la fórmula de acuerdo marco. El precio representa el 95% de la valoración de las ofertas, mientras que el 5% restante corresponde al aumento del plazo de garantía.

Iván Redondo y Santa Bárbara Sistemas

La vinculación de Santa Bárbara Sistemas con Iván Redondo incorpora un elemento político adicional a la operación. El antiguo jefe de Gabinete de Sánchez, que abandonó La Moncloa en julio de 2021, pasó posteriormente a desarrollar actividades de asesoramiento estratégico para empresas privadas.

En mayo de 2025, El Confidencial publicó que Santa Bárbara Sistemas había contratado sus servicios de comunicación estratégica. Según aquella información, una fuente conocedora del acuerdo situaba sus honorarios en torno a 30.000 euros mensuales.

La relación resulta relevante por la trayectoria de Redondo como uno de los principales colaboradores políticos del presidente del Gobierno y por el papel que desempeña Santa Bárbara Sistemas en los programas de modernización del Ejército de Tierra.

La compañía, integrada en el grupo estadounidense General Dynamics, fabrica los blindados Pizarro, uno de los principales vehículos de combate de infantería de las Fuerzas Armadas españolas. Su mantenimiento exige capacidades industriales, conocimientos técnicos y disponibilidad de componentes especializados, factores que convierten la contratación de estos servicios en una actividad estratégica para el Ejército.

El expediente de 50,6 millones representa, por tanto, una oportunidad contractual de gran importancia para las empresas vinculadas al mantenimiento de estos sistemas. Sin embargo, la documentación examinada no acredita todavía que GDELS-Santa Bárbara Sistemas resulte adjudicataria ni que las modificaciones introducidas respondan a instrucciones destinadas a favorecerla.