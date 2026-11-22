«You are my wonderwall». Lo interpreta Oasis y Alcaraz hace los coros en plena final de las ATP Finals ante el número uno del mundo. Ahí es nada. Se gusta y fluye con la raqueta tras una semana en la que ha lidiado con todos y con todo. También con los isquiotibiales de su muslo izquierdo, que amagaron con tomarse una tregua. Lo hubiera agradecido Zverev, que claudica (6-2, 7-6) en la final tras remar de manera imponente en todo el torneo. Suspende ante el docente Alcaraz, que se consagra tras conseguir la Copa de Maestros -actual ATP Finals- tan esquiva para el tenis español con solo dos campeones en 55 ediciones. A la 56ª ya son tres. Orantes y Corretja tienen sucesor. Alcaraz es wonderwall.

Alcaraz salta y salta sobre esos muelles que tiene por piernas. No importa que uno haya amagado con tomarse una tregua. Nada. Es una final, si hay escenario para forzar, es este. Su melena bota mientras hace sombras de revés ante la pasimonia de Zverev, que mira todo al otro lado sin inmutarse. Ni un gesto ni una mirada retadora. El lenguaje corporal es el espejo del alma. Zverev ya pierde la final y todavía no se había realizado el sorteo de saque.

A la final llega Alcaraz imbatido, igual que Zverev, el otro cantante del concierto. Ha sido su año. Ha firmado un palmarés histórico entre las ausencias del propio Alcaraz y de Sinner, ambas por lesión. Bien por él, pues otro tenista podría haber aprovechado igualmente la coyuntura y no dio el paso. Zverev ha llevado la teoría a la práctica, esa que decía que sí, que podía cumplir las expectativas. De tal magnitud han sido desde que irrumpió en el circuito que todo lo que ganara, si no llevaba el apellido de Grand Slam, sabía a poco.

Ni siquiera tocar el cielo del ranking le permitió escapar de las críticas. Es el número uno del mundo más cuestionado de la historia. Alcaraz ha aprendido este 2026 a competir contra los rivales y las molestias físicas. Los ganadores se forjan con títulos, los campeones con dolor y las leyendas en ambos estadios. Ha jugado más partidos fuera de la pista que dentro, pero con la raqueta sigue imparable. El tenor italiano Andrea Bocelli, palabras mayores, pone el Inalpi Arena en pie con su interpretación del himnio italiano. «Fratelli d’Italia…», ya saben.

Y Alcaraz hace lo propio sobre la pista. Gobierna el partido en el qué y el cómo. En el resultado y las intenciones. Zverev se defiende bien y desplaza mejor, pero sigue con su derecha en el debe. El saque y el revés están muy bien, ganan partidos, pero la derecha títulos. Y por ahí martillea Alcaraz desde el inicio. Un latigazo, otro y otro… Hasta que el almeán inclina la rodilla y cede en media hora lo que no había entregado en todo el torneo, su saque. Hasta en dos ocasiones se lo robó el murciano en el primer set.

Y ahí vuelve a hablar el lenguaje corporal de Zverev. Brazos en jarra, mirada en busca de respuestas y resoplidos constantes. Alcaraz lo fríe desde el fondo de pista y se viene abajo con 15 errores forzados en una primera manga cuyo desenlace resume el partido. Zverev falla una derecha sencilla y se despide del set. Tal vez las voces que le definen como el número uno menos número uno de la historia, tal vez el tener enfrente a un Alcaraz inmenso o, seguramente, una amalgama de ambas. Lo cierto es que a Zverev se le había encogido el brazo.

No le entraban los primeros saques, se le iban fuera las derechas y se escudaba en el revés para tratar de agarrarse al partido. El cambio de set deja otra imagen que ilustra los estados de ánimo. ¿Qué es el tenis sino una forma de expresarse? Zverev se sienta cabizbajo mientras Alcaraz bebe un trago y agita la cabeza al ritmo de la música y hace los coros a wonderwall, mítica canción de Oásis. Todo en plena final. Es él y sus circunstancias. Vuelve a la pista y no varía el guion, incluso lo mejora.

Cada vez más fluye más, para perjuicio de Zverev, que sigue luchando contra los elementos. Eleva los errores no forzados a 27 y deja escapar de nuevo su servicio, se lo arrebata el murciano en cuatro de ocho servicios. Impresionante. Más si se tiene en cuenta que el alemán no lo había entregado ni una vez en sus cuatro partidos anteriores en Turín. Trata de hacerse grande en la red para mantenerse a flote en el partido.

El DJ interpreta la situación y pincha la banda sonora de Tiburón cuando Alcaraz va a sacar. Zverev, que se veía entregado, es entonces cuando consigue soltarse. De perdidos al río. Consigue su primera rotura de partido para forzar el tie break y que el murmullo recorra el Inalpi Arena. ¿Hay partido? Nein, dice Carlos con una derecha que inclina el tie break y el torneo. Se consagra como maestro. Orante y Corretja ya tienen sucesor. You are my wonderwall.