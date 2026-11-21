Plus Ultra echa el cierre definitivo, según fuentes próximas a la compañía consultadas por OKDIARIO. La aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros públicos deja también de operar su conexión con Venezuela, la última ruta regular que mantenía, en medio de una grave crisis financiera. Las fuentes cifran en 35.000 los pasajeros afectados, una cantidad pendiente de confirmación oficial.

La noticia ha sorprendido a los propios trabajadores. Según una fuente cercana a la tripulación, este sábado han conocido a través de un compañero embarcado rumbo a Caracas que se trataba del último vuelo de Plus Ultra. Los tripulantes desplazados a Venezuela desconocen incluso cómo regresarán a España.

La fuente asegura que el viernes, durante una reunión, preguntaron expresamente por qué habían desaparecido los billetes a Caracas de la página web. La respuesta de la empresa fue que todos los vuelos estaban completos. Apenas unas horas después, los trabajadores recibieron la información sobre el supuesto cese definitivo de operaciones.

Millones pendientes de devolución

El cierre comunicado por las fuentes llega después de que Plus Ultra suspendiera prácticamente todas sus rutas regulares, salvo Venezuela, como ya adelantó OKDIARIO.

Este periódico también ha informado de que la cúpula de la aerolínea ha reconocido las dificultades para devolver los 53 millones del rescate público. La compañía se encuentra en preconcurso de acreedores y afronta una situación económica crítica. El futuro del dinero público y de los pasajeros con billetes pendientes queda ahora marcado por la incertidumbre.