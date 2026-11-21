Cuando empiezan a bajar las temperaturas, los ratones buscan lugares cálidos donde protegerse del frío y encontrar alimento. Por este motivo, durante los meses de invierno aumenta la posibilidad de que estos pequeños roedores se acerquen a las viviendas e intenten acceder a su interior por cualquier abertura. El problema es que pueden convertirse en una plaga en muy poco tiempo, ya que se reproducen con rapidez. Así, lo que inicialmente parece la presencia de un único ratón puede acabar convirtiéndose en una infestación si no se detecta y se toman medidas a tiempo.

Una de las señales más habituales de la presencia de ratones en casa es encontrar pequeños excrementos alargados en lugares poco visibles, como detrás de los muebles, en los falsos techos o cerca de las despensas y las zonas donde se guardan alimentos. Otro indicio frecuente son las marcas de mordeduras en envases, cables, puertas y otros materiales. Estos roedores necesitan desgastar continuamente sus dientes, por lo que roen diferentes superficies y pueden llegar a abrirse paso a través de pequeños obstáculos. Asimismo, los ruidos por la noche, especialmente en el interior de las paredes, los techos o los falsos suelos, pueden alertar de su presencia.

Cómo evitar una plaga de roedores en casa

La revisión de la vivienda no debe centrarse únicamente en comprobar que las puertas y ventanas cierran bien. Asimismo, los expertos recomiendan revisar las paredes, las tuberías, los conductos y los tejados, ya que cualquiera de estos elementos puede presentar pequeñas aberturas por las que los roedores consigan acceder al interior. También conviene prestar especial atención al garaje y al trastero, ya que pueden convertirse en puntos de entrada o refugio para estos animales. «Los ratones pueden llegar a colarse en agujeros de seis milímetros», alerta el especialista en control de plagas George Liakopoulos , según recoge Radio Mitre.

La mejor forma de prevenir la aparición de ratones en casa es evitar que puedan acceder al interior de la vivienda. Para ello, es fundamental sellar las grietas y las aberturas de los muros, reforzar las bajantes y colocar rejillas o mallas metálicas resistentes a los roedores en los respiraderos y otros posibles puntos de entrada. Por otro lado, es fundamental limpiar con frecuencia la cocina, el patio, el jardín, el garaje y el trastero, además de guardar los alimentos recipientes herméticos y colocarlos en lugares altos, evitando dejarlos al alcance de los roedores.

Señales de alerta

Uno de los indicios más evidentes de una posible infestación es la presencia de excrementos, que en el caso de los ratones son pequeños, oscuros y puntiagudos, similares a granos de arroz gruesos, mientras que los de las ratas tienen un tamaño mayor y una forma parecida a una cápsula.

Otra síntoma que conviene tener en cuenta son las marcas de roeduras en puertas, marcos, envases de alimentos y diferentes materiales, como madera, plástico o cartón. Asimismo, los ruidos de arañazos, pequeños correteos o chillidos procedentes de paredes, sótanos y áticos durante la noche pueden revelar su presencia. Por último, también hay que fijarse en las manchas oscuras y grasientas que aparecen en los rodapiés. Los roedores suelen desplazarse pegados a las paredes para orientarse y, al rozar continuamente las superficies con su pelaje, dejan restos de grasa y suciedad que pueden delatar sus movimientos.

«En las ciudades hay una mayor incidencia por metro cuadrado, especialmente de rata gris y ratón doméstico, con focos relacionados con el alcantarillado, las obras o los locales de restauración. En las zonas rurales hay más variedad de especies y las entradas pueden ser estacionales, especialmente en otoño e invierno, cuando algunos roedores buscan refugio. En cuanto a la altura, los bajos, sótanos y locales comerciales tienen más riesgo, pero vivir en un piso alto no garantiza estar protegido. La rata negra y el ratón pueden acceder a través de bajantes, conductos o cubiertas. Incluso los áticos pueden verse afectados, especialmente en edificios antiguos», explica Alberto Aguado, responsable técnico y gerente de Saniterpen, una empresa familiar especializada en el control de plagas, a La Vanguardia.

«Un ratón adulto puede entrar por un hueco de apenas seis milímetros, aproximadamente el grosor de un lápiz. En el caso de una rata joven, puede bastar una abertura de entre 12 y 15 milímetros, más o menos el ancho de un dedo. Los puntos que más solemos pasar por alto son los huecos alrededor de las tuberías bajo el fregadero, los espacios detrás de lavadoras y lavavajillas, los cajones de las persianas, los zócalos de los muebles de cocina y las rejillas de ventilación sin malla metálica», continúa el experto.

La prevención de las plagas de roedores empieza por impedir su entrada y eliminar posibles fuentes de alimento. Para ello, conviene sellar grietas, reparar rejillas de ventilación e instalar burletes bajo las puertas. Además, es importante cuidar la limpieza, cerrar bien los contenedores de basura y evitar dejar comida de mascotas en el exterior durante la noche.