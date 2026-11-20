El líder del PP y aspirante a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este viernes a su partido a volcarse por completo en la última semana de campaña. Aunque considera que el cara a cara del jueves con Pedro Sánchez fue una victoria, ha recordado que lo decisivo será la cita electoral del 29 de noviembre. «Ayer no se cerró nada. Nos queda una semana en la que hay que darlo todo. Fue un partido, pero todavía falta la final: día a día, barrio a barrio, voto a voto. Hemos ganado un debate, pero las elecciones aún no están ganadas y se deciden el 29», ha subrayado.

Feijóo ha hecho estas declaraciones en un mitin celebrado en el auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, acompañado por el presidente del PP canario y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez, y por el cabeza de lista al Congreso por esa provincia, Gustavo González de Vega. Antes, había estado en el pueblo de La Restinga, en El Hierro, para conocer de cerca la situación migratoria que atraviesa la isla.

Los ciudadanos vieron «la realidad», no el relato de Sánchez

El jefe de la oposición ha insistido en que durante el debate en la Academia de Televisión hizo lo mismo que viene haciendo toda la legislatura: exponer los hechos y el sufrimiento que ha padecido España, al tiempo que presentaba la alternativa que el PP lleva años construyendo. La gran diferencia, ha dicho, es que esta vez ambos candidatos hablaron «con las mismas reglas y sin intermediarios».

«Pudimos debatir cara a cara, con el mismo tiempo y en igualdad de condiciones», ha destacado. Según él, desde sus casas los españoles pudieron contemplar «la realidad» y no «el relato que interesa» al presidente del Gobierno. Feijóo ha afirmado que el debate colocó a Sánchez «ante el espejo de su corrupción y de su mala gestión», mientras él intentó mostrar «una España mejor». «Los ciudadanos pudieron contrastar la desgana, la mentira y los silencios de todo lo que Sánchez no puede ni quiere explicar, frente a la firmeza del proyecto de cambio que defendemos», ha recalcado.

El candidato popular ha sostenido que España «no está condenada a la degradación del sanchismo», sino que «está lista para el cambio que necesita». A su juicio, estas elecciones son las más trascendentales de la historia reciente y no se reducen a un enfrentamiento de siglas o a espectáculos. «Van de decencia o de indecencia. De proteger a la nación o de proteger a un solo hombre. De poner en marcha el país o de dejarlo caer en la decadencia. De elegir entre un gobierno que respalde a quienes se esfuerzan o un régimen de corrupción, incompetencia y jetas». Lo que se decide, ha concluido, es el porvenir.

En la misma línea se ha expresado Manuel Domínguez, quien ha pedido a cargos y militantes que no bajen la guardia porque «no hay nada hecho ni nada ganado». «Necesitamos su fuerza, su compromiso, su lealtad y su trabajo. Vamos a recuperar España y el Gobierno. Vamos a por todas en esta recta final. Vamos a conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno», ha cerrado el dirigente canario.