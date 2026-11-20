Feijóo a OKDIARIO: «El partido de ayer salió bien, pero la final se juega el 29-N»
Feijóo ha viajado a El Hierro para conocer el impacto de la crisis migratoria que atraviesa la isla
El debate cara a cara de Feijóo y Sánchez es el segundo más visto de la historia de España
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado por primera vez al cara a cara que mantuvo este jueves por la noche con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su llegada a El Hierro, el líder popular ha asegurado a OKDIARIO que el debate «salió bien», aunque ha advertido de que la cita decisiva será el día de las elecciones: «Ayer, digamos que el partido salió bien, pero la final se juega el 29 de noviembre».
Además, Feijóo ha añadido: «Ayer lo que pasó es que teníamos el mismo tiempo, teníamos las mismas condiciones y he tenido tiempo de explicar cuál era la situación de España y cuál era la alternativa, pero queda mucho para el partido; hasta el domingo a las 11 de la noche hay mucho juego pendiente».
El líder de los populares ha viajado hoy a la isla de El Hierro con el fin de conocer de primera mano la crisis de inmigración ilegal que atraviesa la isla canaria tras la llegada de casi 11 mil inmigrantes en las últimas semanas. Feijóo ha elegido La Restinga, en el municipio de El Pinar, uno de los principales puntos de llegada de cayucos a Canarias, para escuchar a los vecinos y conocer el impacto de la llegada descontrolada de inmigrantes sobre la isla.
El objetivo de esta visita es conocer de primera mano la situación en la isla, así como el impacto que tiene sobre los residentes. Feijóo ha viajado en compañía de Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico. La visita se produce después de que más de 2.400 inmigrantes llegaran a la isla durante el pasado fin de semana, y Feijóo ha sustituido con este desplazamiento el acto que inicialmente tenía previsto en Gran Canaria.
Por la tarde, el líder popular se trasladará a Tenerife para participar en un mitin en Santa Cruz, en el Auditorio Adán Martín, previsto para las 17:30 horas.
El cara a cara más visto
Según el informe de Barlovento Comunicación elaborado con datos de Fifty5Blue, un total de 15.980.000 espectadores únicos contactaron con la retransmisión, lo que representa una cobertura del 33,6% de la población.
El debate entre Sánchez y Feijóo solo obtuvo mayor seguimiento de audiencia que el de Felipe González y José María Aznar en Antena 3 el 24 de mayo de 1993 (9.625.000 espectadores) y el de Sánchez y Mariano Rajoy del 14 de diciembre de 2015, que emitieron 12 cadenas de televisión y siguieron 9.728.000 espectadores de medios.
En el caso del ranking de debates electorales con participación de candidatos presidenciales, el ‘cara a cara’ de este jueves se sitúa en la sexta posición de los más vistos desde 1993, un listado que encabeza el debate protagonizado por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy el 25 de febrero de 2008.