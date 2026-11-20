El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado por primera vez al cara a cara que mantuvo este jueves por la noche con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A su llegada a El Hierro, el líder popular ha asegurado a OKDIARIO que el debate «salió bien», aunque ha advertido de que la cita decisiva será el día de las elecciones: «Ayer, digamos que el partido salió bien, pero la final se juega el 29 de noviembre».

Además, Feijóo ha añadido: «Ayer lo que pasó es que teníamos el mismo tiempo, teníamos las mismas condiciones y he tenido tiempo de explicar cuál era la situación de España y cuál era la alternativa, pero queda mucho para el partido; hasta el domingo a las 11 de la noche hay mucho juego pendiente».

El líder de los populares ha viajado hoy a la isla de El Hierro con el fin de conocer de primera mano la crisis de inmigración ilegal que atraviesa la isla canaria tras la llegada de casi 11 mil inmigrantes en las últimas semanas. Feijóo ha elegido La Restinga, en el municipio de El Pinar, uno de los principales puntos de llegada de cayucos a Canarias, para escuchar a los vecinos y conocer el impacto de la llegada descontrolada de inmigrantes sobre la isla.

El objetivo de esta visita es conocer de primera mano la situación en la isla, así como el impacto que tiene sobre los residentes. Feijóo ha viajado en compañía de Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico. La visita se produce después de que más de 2.400 inmigrantes llegaran a la isla durante el pasado fin de semana, y Feijóo ha sustituido con este desplazamiento el acto que inicialmente tenía previsto en Gran Canaria.