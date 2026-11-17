La Fórmula 1 regresa este fin de semana con la celebración del GP de Las Vegas, que tendrá lugar en esta famosa ciudad de Estados Unidos. Esta carrera, como suele ser habitual, se celebrará en la tarde-noche americana, por lo que las sesiones del viernes al domingo 22 de noviembre se celebrarán en la madrugada de España. Kimi Antonelli llega como campeón a esta carrera donde Fernando Alonso y Carlos Sainz intentarán obrar el milagro de los puntos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los horarios del GP de Las Vegas de F1.

Horario del GP de Las Vegas 2025 de F1

El GP de Las Vegas se disputará en el Circuito Callejero de Las Vegas, o Las Vegas Strip Circuit, entre este viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. Kimi Antonelli disputará esta carrera como campeón y un grupo de pilotos formado por Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris se juega el subcampeonato del Mundial.

Viernes 20 de noviembre

Este GP de Las Vegas comenzará este viernes 20 de noviembre, por lo que los pilotos tendrán que enfrentarse a las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el Circuito Callejero de Las Vegas. Todos los pilotos tendrán que familiarizarse con el trazado para afrontar este fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026 que tenemos por delante de la mejor manera y acabar peleando por el triunfo.

Entrenamientos libres 1: 1:30 – 2:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 5:00 – 6:00 horas.

Sábado 22 de noviembre

El sábado 21 de noviembre llega con la última sesión de entrenamientos libres en el Circuito Callejero de Las Vegas, pero posteriormente llegará uno de los momentos más esperados: los mejores pilotos de la parrilla buscarán firmar una gran clasificación del GP de Las Vegas para poder salir lo más adelante posible en la parrilla del domingo.

Entrenamientos libres 3: 1:30 – 2:30 horas.

Clasificación del GP de Las Vegas: 5:00 – 6:00 horas.

Domingo 22 de noviembre

La carrera en el GP de Las Vegas se celebrará este domingo 22 de noviembre a partir de las 05:00 horas en España. El Circuito Callejero de Las Vegas dictará sentencia en el reparto de puntos en esta prueba del Mundial de Fórmula 1 2026.

GP de Las Vegas: 5:00 horas (50 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Las Vegas: horario de la Fórmula 1

Una de las grandes particularidades del GP de Las Vegas de Fórmula 1 es que los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del domingo 22 de noviembre se celebran en la tarde-noche de Estados Unidos. Esto quiere decir que los amantes de la Fórmula 1 tendrán que trasnochar o madrugar mucho para ver la carrera, ya que comenzará a las 05:00 horas.

Dónde ver gratis el GP de Las Vegas de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

DAZN es la plataforma donde se podrán ver los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del GP de Las Vegas de Fórmula 1. Esto significa que el GP de Las Vegas se podrá ver en directo por televisión a través del canal DAZN F1, que está disponible en diferentes operadores. Hay que recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar todo lo que suceda en el Circuito Callejero de Las Vegas. Esta suscripción también te permitirá ver el GP de Las Vegas en todos los dispositivos.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre todo lo que suceda este fin de semana en el Mundial de Fórmula 1 2025 que se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas. También narraremos en directo y en vivo online la clasificación y la carrera del GP de Las Vegas desde una hora antes del inicio. Cuando concluyan las diferentes pruebas, publicaremos las crónicas y también las reacciones relevantes que se produzcan, donde estaremos prestando especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Las Vegas de F1

Los amantes de la velocidad y de la adrenalina que están siguiendo el Mundial de Fórmula 1 2026 y que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online el GP de Las Vegas deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con el Circuito Callejero de Las Vegas para contar lo que esté ocurriendo durante la carrera.

Circuito del GP de Las Vegas de F1

El Circuito Callejero de Las Vegas, ubicado en la ciudad estadounidense del mismo nombre, será el escenario donde se correrá este GP de Las Vegas del Mundial de Fórmula 1 2026. El primer Gran Premio que se celebró en este escenario fue en 2023, por lo que es una prueba bastante reciente en el calendario. Tiene un total de 6,201 kilómetros y se tendrán que dar 50 vueltas. Además, tiene un total de 17 curvas y dos zonas de DRS. La vuelta rápida la consiguió allí Max Verstappen al detener el cronómetro en 1:33.365 en 2025.