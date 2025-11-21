La alcantarilla de la discordia vuelve a sembrar el caos en el GP de Las Vegas

Lando Norris ha sido el más rápido en los entrenamientos libres del GP de Las Vegas de F1, marcados, de nuevo, por la famosa alcantarilla. El aro de la misma ya causó una desgracia en el suelo del Ferrari de Carlos Sainz en 2023 y a punto estuvo de traspasarlo y golpear al piloto. Dos años después, los fantasmas han vuelto a aparecer en la segunda sesión de libres del Gran Premio, que se tuvo que parar por una alcantarilla mal fijada.

A falta de 20 minutos para el final de los segundos libres, la rejilla de un desagüe saltó y eso obligó a Dirección de Carrera a mostrar la bandera roja y parar la sesión. Otra vez la dichosa alcantarilla mal sellada volvía a generar problemas. Hace dos años la víctima fue Carlos Sainz. El aro de la alcantarilla se incrustó en el Ferrari del español, causándole grandes daños en el coche y la FIA detuvo la sesión. Por suerte, el piloto salió ileso.

Desde los equipos de Alpine y Haas ya habían avisado este viernes de que había una rejilla de desagüe que estaba suelta y se movía. La FIA publicó un comunicado tras mostrar la bandera roja, explicando lo que había sucedido: «Tras el aviso de un comisario sobre una posible tapa de alcantarilla suelta antes de la curva 17, la Dirección de Carrera no pudo confirmar esta información a través de las cámaras de seguridad. La sesión se ha suspendido con bandera roja, como medida de precaución, y el personal de la Dirección de Carrera se encuentra en el lugar evaluando la situación».

🚩 ¡OTRA VEZ! ¡BANDERA ROJA POR UNA ALCANTARILLA EN LAS VEGAS! La sesión ha quedado parada durante unos minutos por una tapa suelta y en movimiento#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/VAn262dx4C — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2025

La lluvia ligera que cayó al inicio de la tanda obligaron a los pilotos a salir cinco minutos más tarde para evitar una pista teóricamente resbaladiza, motivo por el cual se tardó en situarse cerca del tiempo que había marcado el monegasco Charles Leclerc en la primera sesión, con un crono de 1:34.802.

Oscar Piastri fue el primero en superar dicho crono, pero luego fue rebasado por Norris para liderar una sesión que, tras el informe del comisario, fue detenida un cuarto de hora, en primer lugar, y tras reanudarse volvió a surgir el problema, ya que se movía al paso de los coches y fue definitivamente parada.

Norris manda en Las Vegas

De esta forma, Norris acabó en cabeza con un tiempo de 1:33.602, por delante del italiano Kimi Antonelli, segundo a 0.029, y de Leclerc, tercero a 0.161, mientras que Piastri tan solo pudo ser decimocuarto, a 0.891, que no pudo mejorar en su primer intento con neumáticos blandos el tiempo hecho con los medios.

Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso fueron decimotercero, a 0.833, y decimoctavo, a 1.410, respectivamente, después de haber sido en la primera sesión quinto y decimocuarto, mientras que el argentino Franco Colapinto fue decimosexto a 1.222.