Norris ante la oportunidad de su vida en Las Vegas

Lando Norris está ante la oportunidad de su vida este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto de McLaren sabe que la victoria en la carrera de este domingo a las 5:00 (hora española) supone un acercamiento prácticamente definitivo a su primer título de Fórmula 1.

Después de un 2024 muy duro en el que nunca llegó a hacer cosquillas a Max Verstappen y un Mundial de 2025 en el que cedió el protagonismo a su compañero de equipo, Oscar Piastri, durante más de la primera mitad de campeonato, el británico se hizo con el liderato y no está dispuesto a soltarlo hasta el próximo 7 de diciembre.

Un piloto que, por nivel, cuesta mucho pensar que en igualdad de condiciones pudiera competir un título a los grandes, llámese Verstappen o Fernando Alonso. Pero esta temporada, y también la pasada, se le han abierto las puertas del cielo con un McLaren claramente dominador en las 21 carreras hasta la fecha y que más pronto que tarde puede llevarle hacia la gloria en la F1.

Al británico le separan 26 puntos de Piastri y 49 de un Verstappen que se despidió de sus opciones en Brasil, por lo que otra victoria (y sería la tercera consecutiva tras México e Interlagos) supondría un golpe casi definitivo al Mundial. Norris tiene este fin de semana la posibilidad que también es un piloto capaz de crecerse cuando todo le viene de cara, una gestión de la superioridad que el año pasado le jugó varias malas pasadas.

Norris no se fía de Las Vegas

Norris llega a la cita de Las Vegas como claro favorito a levantar el título y también como el principal ganador del presente campeonato. El inglés está empatado a victorias con Piastri (siete) y le supera en tres veces en el podio (17-14). De hecho, la última vez que el australiano quedó entre los tres primeros fue en Italia. Desde el pasado 7 de septiembre, Lando siempre ha acabado por delante en las últimas cinco carreras (Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil).

Un acelerón que no sólo le ha dado el liderato, sino una cómoda ventaja que le permite ser campeón en cualquier escenario que sea cruzar la bandera a cuadros antes que Piastri en, al menos, una de las tres citas restantes: Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. Además, Norris se rindió a la evidencia y ya no esconde que McLaren es claro favorito en cada Gran Premio.

«Por lo visto, ya no puedo decir que no somos favoritos. De los últimos dos años, sin duda ha sido la carrera más difícil del año. Mis expectativas no son las mismas que en México o Brasil, donde hemos tenido un excelente desempeño durante muchos años», afirmó Lando, que no se fía del circuito callejero de Las Vegas.

Eso sí, lanzó un mensaje con una evidente declaración de intenciones: «Hemos mejorado en carreras donde antes teníamos dificultades, así que llego con más confianza que en años anteriores, aunque no con la misma que en las últimas carreras. Nunca se sabe. Las expectativas siguen siendo altas. Vengo a ganar y quiero repetir los últimos fines de semana, pero creo que sin duda será más complicado que los dos últimos Grandes Premios». Norris y el título de F1, ¿capítulo final?