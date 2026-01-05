Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 2 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 469 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Digna se entera de la situación de Gabriel y todos tratan de disimular, aunque este empieza a sospechar que algo está sucediendo a sus espaldas. En cuanto a Cloe, nota que Marta continúa manteniendo las distancias, mientras que responde a Cristina tras la solicitud de ayuda para tratar de encontrar un trabajo a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta exitosa ficción han podido ver cómo, a su vez, Cloe considera a Joaquín como la opción perfecta para que el suministro de embalajes en Perfumerías Brossard-De la Reina. Todo ello mientras Gaspar parece haber hecho caso a don Agustín, viéndose en la obligación de tomar una drástica decisión en su vida. En cuanto a Pelayo, ha dado el importantísimo paso de sincerarse, como nunca, con Darío. Tanto es así que no solamente salen juntos, sino que también son vistos por María. Claudia, por su parte, ha querido poner al tanto a Clara sobre lo sucedido con Maripaz, mientras que Clara le aconseja que actúe con cierta prudencia para evitar que las cosas se compliquen cada vez más.

¿Qué sucede en el capítulo 470 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 5 de enero?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia van a poder ver cómo, finalmente, Damián se entera de la nueva oportunidad laboral de Cristina. Como era de esperar, le hace una propuesta, pero lo cierto es que no es el único que ha pensado en hacerlo. Y es que Tasio también ha recibido una inesperada respuesta de los trabajadores de la fábrica en cuanto a ofertas de trabajo se refiere.

Marta ha acabado enterándose del encuentro de Pelayo, por lo que doña Clara les ha pedido que tomen las decisiones que sean necesarias, aunque sean de esas que van a marcar un antes y un después. María no puede evitar hacerse varias preguntas por la decisión de Pelayo, y se queda con la mosca detrás de la oreja tras hablar personalmente con él.

Gabriel se sincera con María respecto a sus sospechas, y es que cree que Begoña le ha descubierto. Así pues, para salir de dudas, decide comprobarlo por sí mismo. Un hecho inquietante sucede con Julia, por lo que toda la familia se alarma por la situación. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.