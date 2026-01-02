Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Cloe nota que Marta sigue manteniendo las distancias
Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que fascinante. El pasado miércoles 31 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 468 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo comienza la producción, por lo que Tasio trata de hacer todo lo que está en su mano para tratar de readmitir a sus compañeros. En cuanto a Begoña, ha hecho saber tanto a Damián y a Andrés sobre la inesperada visita que ha recibido. Como no podía ser de otra forma, no tardan en acordar mantener la calma hasta tener en su poder diversas pruebas sólidas.
Lejos de que todo quede ahí, los fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo Claudia, después de un incidente, se ha visto en la obligación de tomar medidas contra Maripaz. Damián se ha quedado completamente sin palabras al descubrir la implicación de Pedro en la filtración, después de que Pelayo haya hecho pública su decisión. Todo ello mientras Cristina se ha armado de valor para aprovechar la ocasión y confesar, de una vez por todas, un secreto a Luis. Pero no todo queda ahí, puesto que también ha dado el paso de pedir apoyo a Cloe con la firme intención de conseguir una oportunidad. Algo que podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.
¿Qué sucede en el capítulo 469 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 2 de enero?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ser testigos de cómo Digna se acaba enterando de la situación de Gabriel. A pesar de que todos intentan disimular, lo cierto es que este ha empezado a sospechar. En cuanto a Cloe, nota que Marta continúa manteniendo las distancias. Además, responde a Cristina tras su solicitud de ayuda para encontrar trabajo.
Cloe, por su parte, considera a Joaquín como la opción perfecta para el suministro de embalajes en Perfumerías Brossard-De la Reina, mientras que Gaspar ha hecho caso a don Agustín a la hora de tomar una de las decisiones más sorprendentes y contundentes de su vida. Pelayo se ha sincerado como nunca con Darío y acaban saliendo juntos, pero son vistos por María.
Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Claudia pone al tanto a Clara respecto a lo sucedido con Maripaz. Es entonces cuando Clara ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para aconsejarle que actúe con cierta prudencia para evitar contratiempos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
