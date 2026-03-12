Santiago Segura confiesa nuevos detalles sobre ‘Torrente presidente’: «Es impresionante porque…»

Torente presidente está a pocas horas de poder verse en cines, pero lo cierto es que la promoción de esta nueva entrega de la saga de Santiago Segura está siendo de lo más especial. El actor y director apenas ha dado pistas de lo que los espectadores se encontrarán en los cines, pero tampoco ha habido un tráiler y la prensa no ha podido verla días antes de su estreno, como pasa habitualmente, para poder publicar las críticas el mismo día de estreno. Esta extraña forma de márketing es muy diferente a la que suele utilizar habitualmente con otras de sus películas, como Padre no hay más que uno. En ese caso, Segura se pasea por todos los platós y se pueden ver adelantos, además de conocer muchos de los detalles de lo que se podrá ver, pero con Torrente ha cambiado por completo.

El éxito o fracaso (aunque todo apunta a que será el fenómeno del año en los cines y que consiga llevar a las salas a gente que hace mucho que no pisa una) dependerá únicamente de la viralidad y de la expectación que hay. Han pasado 12 años desde que se estrenó Torrente 5: Operación Eurovegas y los fans de la saga (además de los detractores) están esperando con ganas que regrese. Aunque se ha hecho de rogar, Segura tiene claro que no quería que se destripase el argumento de la película, aunque en plena era de las redes sociales parece casi imposible. Desde el verano de 2025 circulan imágenes del rodaje, sabiéndose que se presentará como candidato a unas elecciones por un partido político que recuerda mucho a Vox.

Como ya te contamos en Happy FM, el director es invitado en los próximos días de Pasapalabra, donde acude habitualmente a promocionar sus proyectos, puesto que esta cinta está producida junto con Atresmedia, por lo que no podía faltar su visita.

Antes de dejar a los concursantes solos ante el peligro en el Rosco, Roberto Leal ha preguntado a Santiago por el argumento, aunque no le ha conseguido sacar nada. «No quiero decir nada de la película. Los primeros que ven las películas suelen ser los críticos, la prensa especializada o los famosetes que van a dejarse ver en la alfombra roja», así ha explicado el motivo de este secretismo.

«Y yo quiero que los primeros que vean la película sea el público, que sea una sorpresa. No hay tráiler… es impresionante porque esto no se ha hecho nunca», así ha reconocido que lo que está haciendo es todo lo contrario a lo que haría cualquier experto en márketing.

Por no haber, no hay ni cartel de la película, «solo un cartel negro, pero os avanzo que va a ser un festival para los fans». Rizando el rizo, Segura ha explicado que sí que habrá estreno con famosos, pero será más tarde: «Se estrena en cines el 13 de marzo, pero para famosos será el lunes siguiente, el 16; soy así de chulo. Es que hay que hacer cosas nuevas».

También ha contado a Roberto Leal que lleva cinco años «dándole vueltas al guion», aunque no ha sido hasta terminar con la saga Padre no hay más que uno cuando ha cumplido con los deseos de sus hijas, que le querían ver de nuevo caracterizado de José Luis Torrente. «Mi miedo es que se olvidara, pero creo que es un proyecto con cierta vigencia», por eso está esperanzado en que las tramas recordarán mucho al mundo de la política actual.