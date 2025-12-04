Santiago Segura, sobre ‘Torrente Presidente’: «Los que tenéis sensibilidad, no vayáis a verla»

Tras la visita de Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez para presentar Las hijas de la criada, la nueva serie de atresplayer basada en la novela de la periodista, el pasado miércoles 3 de diciembre pudimos ver cómo Santiago Segura y Ernesto Sevilla se pasaron por el plató de El Hormiguero. Lo hicieron para presentar La Navidad en sus manos 2, la película en la que participan y que se estrena el próximo 5 de diciembre en Netflix. Cabe destacar que estaba previsto que Pablo Chiapella, actor que también participa en el mencionado largometraje, fuese a acompañarles, pero causó baja. «Iba a venir, pero está malito», comenzó diciendo Pablo Motos. Y añadió: «Así que, desde aquí, le mandamos un abrazo y que se ponga bueno». El presentador de El Hormiguero fue más allá: «Ha dicho que está en la cama, que no se puede mover, que ha pillado la gripe y que está ‘aparcao’»

Santiago Segura no tardó en pronunciarse al respecto: «Yo también tengo un gripazo… (…) Cuando he llegado y me han dicho que Chiapella no había podido venir porque tenía gripe… ¡Que traiga el certificado médico!». Por si fuera poco, quiso añadir algo más: «Esto es como el colegio, yo no podía dejar tirado a este público maravilloso, a Ernesto, a mi amigo Pablo», aseguró. Fue entonces cuando Santiago Segura y Ernesto Sevilla decidieron dar a conocer algunos detalles de La Navidad en sus manos 2, la película que fueron a presentar. Es más, también quisieron compartir alguna que otra anécdota que sucedió durante la grabación de este filme. Aun así, como no podía ser de otra manera, Pablo Motos aprovechó la ocasión para preguntar a Segura sobre la sexta entrega de Torrente: «Santiago, hay una pregunta rondando en el aire, ¿Torrente Presidente?», quiso saber.

El actor y director de esta saga se mostró de lo más tajante: «No quiero hablar de la película, ni hacer tráiler, ni promoción, ni nada, solo estrenarla». Por si fuera poco, no dudó en ir mucho más allá a la hora de sincerarse sobre este asunto: «Los que sois fans de Torrente id a ver la película, los que tenéis sensibilidad no vayáis, por favor».

Aprovechando su paso por El Hormiguero, programa que se emite de lunes a jueves en Antena 3, Santiago Segura quiso compartir muchos más detalles sobre Torrente Presidente: «Es una película que es para reírse, es ficción y en la ficción cabe todo. Lo políticamente correcto está bien para la vida, pero no cabe en la ficción», reconoció.

Fue entonces cuando desveló una de las preguntas más formuladas al respecto, y que ya dimos a conocer en Happy FM: la fecha en la que Torrente Presidente verá la luz, después de tantos años de espera. «La estrenamos el 13 de marzo y tengo las maletas hechas para irme del país el 14 de marzo», confesó, tirando de humor.