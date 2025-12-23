Horario del Metro de Madrid y los autobuses en Nochebuena y Navidad 2025

La Navidad ha llegado, y como suele ocurrir concentra miles de desplazamientos en Madrid, de modo que un año más, el transporte público se adapta para poder asumir todo ese movimiento extra dentro y fuera del centro. Son días complicados ya que las calles estarán llenas, hay más compras, más gente entrando y saliendo de las zonas comerciales. Y, además, las dos fechas esenciales, del 24 y 25 de diciembre, en las que el servicio no funciona como un día habitual. Por eso conviene revisar bien cómo queda el horario este año antes de planificar cualquier trayecto para mañana y pasado mañana.

El Consorcio Regional de Transportes lleva reforzando las líneas más cargadas desde finales de noviembre. Ese refuerzo se nota sobre todo por las tardes, cuando más usuarios se concentran en el eje central, aunque la parte importante de este operativo es el cambio horario que llega mañana en Nochebuena y Navidad. Ese es el punto en el que cada año surgen dudas: a qué hora cierra realmente el Metro, cuándo arranca el servicio al día siguiente y qué pasa con los autobuses de la EMT, que tampoco siguen su rutina habitual. Y con la información oficial ya publicada, el panorama de este año queda bastante claro dado que se va a producir un cierre anticipado en el Metro durante la noche del 24 y apertura retrasada el 25 desde primera hora de la mañana. Y en el caso de los autobuses, habrá última salida muy temprana en Nochebuena y arranque igualmente más lento el día de Navidad. Veamos a continuación todos los horarios al detalle, y con ello no te lleves una sorpresa con tus desplazamientos estos días.

Horarios y a qué hora cierra el Metro de Madrid en Nochebuena y Navidad

El Metro llega a estas fechas con más trenes circulando desde hace semanas. Las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10 llevan incrementando el servicio en franjas de mayor demanda, especialmente a partir de las 10.00 horas y hasta el cierre. Este refuerzo, que en determinados momentos se acerca al 60%, seguirá activo durante todas las fiestas. Sin embargo, el cambio relevante para Nochebuena tiene que ver con el hecho de que se cerrará antes.

De este modo, el 24 de diciembre, el Metro finaliza el servicio a las 22.00 horas. Pero no sólo eso, hay que tener en cuenta que los accesos ya quedarán cerrados a partir de las 21.30 horas, de modo que quien llegue justo en esa franja no podrá entrar. Es una de las medidas que se repite año tras año para facilitar la organización de la noche y porque la demanda cae en picado a partir de esa hora. Lo importante es no apurar, porque los últimos trenes de línea salen con un margen pensado para que lleguen a su cabecera antes del cierre definitivo.

El 25 de diciembre ocurre lo contrario. El suburbano abre más tarde de lo habitual. El primer tren circulará a las 08.00 horas en toda la red. Es un horario pensado para un día en el que los desplazamientos son menores a primera hora de la mañana. A este ajuste se unen medidas específicas en algunas estaciones céntricas. Sol, por ejemplo, ya ha tenido cierres puntuales varios días de noviembre, y los repite en diciembre y principios de enero, siempre entre las 18.00 y las 21.00 horas. Es una decisión preventiva ante la acumulación de viajeros. Durante esos cierres se mantiene la correspondencia interna entre líneas, pero no se permite acceso desde la calle. Y en Gran Vía se aplica otra restricción: los trenes de la línea 5 no pararán en determinados días del dispositivo por motivos de seguridad.

En todo este periodo, el CRTM también incrementa la presencia de personal y seguridad en estaciones como Ópera, Callao, Gran Vía, Tribunal, Banco de España, Tirso de Molina o Nuevos Ministerios. Son los focos habituales de mayor densidad en estas fechas.

Horario de los autobuses de la EMT en Nochebuena y Navidad

Los autobuses municipales llevan semanas funcionando con un refuerzo paralelo al del Metro. La EMT ha ampliado la flota en 23 líneas que conectan directamente con el centro y con puntos de gran actividad comercial. Estas líneas, entre ellas la 1, 2, 6, 17, 31, 50, 74, 133 o la M1, aumentan su frecuencia en días laborables entre las 15.00 y las 21.00 horas, mientras que la E1 y la 001 lo hacen prácticamente desde primera hora de la mañana.

Pero, igual que ocurre en el Metro, lo más importante llega con el cambio de horario en los días clave. Es decir, que mañana 24 de diciembre, la red diurna termina antes. Las últimas salidas desde las cabeceras se sitúan entre las 20.30 y las 20.45 horas, según la línea. A partir de ahí empieza a desplegarse el servicio nocturno, que en Nochebuena arrancará en torno a las 22.00 horas, siempre con las diferencias habituales entre rutas.

El 25 de diciembre, los autobuses comienzan más tarde la jornada. El primer servicio (puede variar en función de la línea) se inicia entre las 07.15 y las 08.45 horas. A partir de ese momento, la red opera como un festivo normal, sin refuerzos especiales salvo los ya previstos para centros comerciales y zonas de ocio.

La Línea Exprés Aeropuerto también tiene sus horarios particulares. El 24 de diciembre, los últimos servicios diurnos salen a las 20.45 horas desde Atocha y a las 20.30 horas desde la T4. El nocturno empieza a las 22.00 horas desde Cibeles y a las 22.30 horas desde la T4. Y el día de Navidad, el servicio arranca a las 07.40 horas desde ambas cabeceras.

Durante este periodo navideño, además, se mantienen otras modificaciones: desvíos puntuales por cortes de tráfico, la adaptación de la línea 180 por el cierre temporal de parte de la línea 6 de Metro y la recomendación general del Ayuntamiento de evitar el vehículo privado en las zonas más saturadas.