Horario y dónde ver las elecciones de Castilla y León 2026: seguir en vivo minuto a minuto hoy

Las elecciones autonómicas en Castilla y León que se celebran este domingo 15 de marzo de 2026, son una cita clave para elegir a los 82 procuradores que formarán las Cortes autonómicas durante la próxima legislatura. La jornada electoral marcará el rumbo político de la comunidad para los próximos cuatro años y podrá seguirse en directo minuto a minuto a través de televisión o la radio.

La jornada electoral seguirá el horario habitual de los comicios en España. Los colegios electorales abrirán a las 09:00 horas y permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20:00. Durante ese tiempo, los ciudadanos podrán acudir a votar en las mesas electorales correspondientes a su distrito.

Una vez cerradas las urnas a las 20:00, comenzará inmediatamente el recuento de votos, primero de las papeletas depositadas presencialmente y posteriormente de otros votos como el correo. A partir de ese momento, el escrutinio permitirá conocer los primeros resultados provisionales que se irán actualizando durante toda la noche electoral.

Estas elecciones decidirán la composición de las Cortes de Castilla y León, que cuentan con 82 escaños, uno más que en la legislatura anterior, ya que la provincia de Segovia gana representación debido al aumento de población. La mayoría absoluta se sitúa en 42 procuradores.

¿Dónde ver las elecciones en directo?

La noche electoral podrá seguirse en directo a través de diferentes canales que ofrecerán especiales informativos con resultados, análisis y reacciones de los partidos.

Entre las principales opciones para seguir el minuto a minuto destacan:

RTVE : ofrecerá cobertura especial en televisión, radio y su plataforma digital RTVE Play, con actualizaciones de resultados y análisis político.

: ofrecerá cobertura especial en televisión, radio y su plataforma digital RTVE Play, con actualizaciones de resultados y análisis político. CyLTV (Radio Televisión de Castilla y León): la cadena autonómica realizará un programa especial con conexiones en las principales ciudades de la comunidad.

(Radio Televisión de Castilla y León): la cadena autonómica realizará un programa especial con conexiones en las principales ciudades de la comunidad. RNE y otras emisoras nacionales y regionales también retransmitirán la jornada con seguimiento minuto a minuto.

Además, a través de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en estas elecciones autonómicas de Castilla y León.