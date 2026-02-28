Pollán, la apuesta de Abascal y ex presidente de las Cortes regionales que pide «sentido común» para Castilla y León

Carlos Pollán (León, 1967) es una de las personas de máxima confianza de Santiago Abascal en Castilla y León y uno de los candidatos favoritos de Vox en las elecciones autonómicas. Pollán fue el primer presidente de un parlamento autonómico de Vox en España, tras los comicios de 2022 en la región, iniciando una dinámica de la formación en el país, puesto que luego llegó Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia.

Su debut de procurador convirtiéndose al mismo momento en presidente en las Cortes regionales, le otorga un perfil más institucional y moderado en las formas que otros líderes regionales de Vox, sin renunciar a una posición firme en la línea ideológica del partido. Es algo que ha demostrado durante estos cuatro años al frente de su presidencia parlamentaria, desde donde ha defendido una gestión austera, impulsando recortes tanto en gastos de la Cámara, caso de la reducción de las asignaciones a los grupos políticos.

El perfil combativo de Pollán se ha evidenciado de una manera más notable en sus últimas intervenciones en los mítines de precampaña defendiendo el «sentido común» –el lema común de Vox en todas las elecciones– frente a la «estafa» bipartidista de PP y PSOE, criticando las políticas de ambos, sobre todo, en gestión medioambiental y del campo, con el acuerdo de la UE con Mercosur que acaba de entrar en vigor.

Durante la legislatura, Pollán afrontó la salida de Vox del Ejecutivo de coalición con el PP y también la dimisión de Juan García-Gallardo. Fue en ese momento cuando su posición quedó reforzada en Bambú por la lealtad a los principios de Vox y por lograr mantener la cohesión en el grupo parlamentario, mientras David Hierro tomó el relevo en la portavocía en las Cortes.

Pollán se afilió en 2017 a Vox. Dos años después, concurrió como candidato a la Alcaldía de Sariegos (León). Obtuvo el 5% de los votos, pero se quedó fuera del consistorio. Ese mismo año, en 2019, Pollán formó parte de las listas de Vox en León. La formación logró 2 procuradores por esa circunscripción, quedando fuera al ocupar el quinto puesto. Fue en 2022 cuando debutó en el Parlamento regional, siendo nombrado presidente.

Es graduado social y licenciado en Derecho. Nunca antes había estado vinculado a ningún partido ni había participado en política. Lo hizo a sus 50 años, después de una fructífera carrera deportiva, donde jugó como portero en el Club Balonmano Ademar de León, un histórico equipo de la capital. Entrenó en categorías juveniles y llegó a ser presidente del club entre 2009 y 2013. Un desempeño por el cual ganó gran popularidad en la comunidad autónoma.

Además, el leonés ha sido autónomo desde 1994 a 2022, como empresario en el sector alimenticio, de la computación y de finanzas, y como responsable en el área laboral de asesor de autónomos, trabajadores y empresas.

Pollán, actualmente divorciado, es padre de dos hijos, de 21 y 24 años. Según él mismo reconoce, son sus hijos los que le impulsan a «dar la batalla para evitar el exilio al que se ven abocados los jóvenes por falta de oportunidades». De hecho, el salto a la política, según él mismo ha reconocido, lo dio «para cambiar las cosas desde dentro».