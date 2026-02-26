Dimiten los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Murcia en desacuerdo con la gestión de Antelo

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia ha dimitido en pleno a última hora de este jueves por un profundo desacuerdo con la gestión de José Ángel Antelo, el líder regional de la formación. Según ha podido saber OKDIARIO en primicia, el objetivo expreso de los miembros del CEP es «permitir que la dirección nacional del partido tome las riendas» y resuelva así «una grave crisis de cohesión interna» que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos.

Esta situación de inestabilidad crónica, provocada en gran medida por las decisiones y el estilo de liderazgo de Antelo, no sólo ha paralizado durante meses el funcionamiento ordinario del CEP, explican las mismas fuentes, sino consideran que «ha debilitado seriamente la implementación regional de Vox».

La falta de unidad en el Comité de Vox en Murcia habría impedido avanzar en la captación de nuevos afiliados en el desarrollo de iniciativas locales y en la preparación de los retos electorales de 2027, dejando al partido en una posición de fragilidad frente al bipartidismo PP-PSOE.

Ante este panorama, la Secretaría General de Vox se ha visto obligada a intervenir con carácter extraordinario, constituyendo una gestora provisional que garantice la unidad y la estabilidad orgánica en un momento clave para el partido, donde los últimos resultados electorales en Extremadura y Aragón han reforzado también el liderazgo de Santiago Abascal a nivel nacional e interno.

La figura de Antelo queda, por tanto, seriamente en entredicho. Durante largos meses, la Secretaría General que encabeza Ignacio Garriga habría actuado con la máxima prudencia y lealtad, «intentando en todo momento evitar llegar a este extremo».

Fue este miércoles cuando comenzaron a saltar los rumores de falta de confianza de Bambú en Murcia. Hasta entonces, explican desde la Secretaría General de Vox, se habían explorado diversas vías de solución y fórmulas de entendimiento, pero Antelo habría forzado una ruptura, al priorizar en todo momento «su interés personal y su anhelo de control» sobre el aparato regional por encima de los intereses colectivos del partido, señalan.

Según ha podido conocer OKDIARIO, desde la dirección nacional se le había insistido repetidamente en que era el momento de centrar sus esfuerzos en la acción política, dirigiendo con garantías el Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, impulsando la oposición contundente al Gobierno del popular Fernando López Miras y preparando los grandes desafíos que encara la formación de cara a 2027. Sin embargo, «la erosión interna, las disputas orgánicas y la falta de autocrítica por parte de Antelo han hecho inviable cualquier acuerdo», explican.

Por todo ello, los miembros del CEP han tomado la decisión de dimitir en bloque, «poniendo fin a una dinámica insostenible». En Bambú confían que con esta medida se abre una etapa de reorganización que deberá devolver la estabilidad y la capacidad de crecimiento que el partido necesita «para ser una alternativa real y cohesionada en la región».