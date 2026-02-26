‘Zasca’ de Llorca a Belarra por criticar a Juan Roig: «Ya me gustaría que fuese tan productiva como él»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha elogiado este jueves al que es el empresario más apreciado de la Comunidad Valenciana y uno de los más relevantes de España, el propietario de Mercadona, Juan Roig. Un hombre, además, muy querido en todo el territorio valenciano y especialmente en Valencia. Y a quien se le admira por su enorme labor empresarial y su también grandísima humanidad. En concreto, Pérez Llorca ha respondido al ataque que la diputada de Podemos, Ione Belarra, profirió contra Juan Roig el pasado 18 de febrero, en el Congreso. «Ya me gustaría a mí que un diputado, como es la señora Belarra, fuese tan productiva para la sociedad como ha sido el señor Juan Roig para la Comunidad Valenciana», ha manifestado Pérez Llorca, en los momentos previos a la reunión de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

En concreto, Juan Francisco Pérez Llorca ha recordado que «hace escasos días también escuché el desagradable insulto que profería una diputada de las Cortes Generales de España a uno de los miembros de AVE. Se refería, concretamente, al señor Juan Roig», al que Belarra tildó de «ser despreciable». Y, frente a ello, el presidente de la Generalitat Valenciana ha contestado con contundencia poniendo en valor al citado Juan Roig: «Ya me gustaría a mí que un diputado, como es la señora Belarra, fuese tan productiva para la sociedad como ha sido el señor Juan Roig para la Comunidad Valenciana.

Pérez Llorca ha agregado que él está «orgulloso de que empresarios de la categoría que es el señor Roig y que están aquí, estén en nuestra tierra, apostando por nuestra tierra. Y, además, contribuyendo a mejorar y colaborar con nosotros de forma privada en mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y todas las valencianas».