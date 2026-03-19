Todo sobre la vida de Megan Montaner: edad, su pareja e hijos, de dónde es y sus series más famosas

La trayectoria de Megan Montaner se ha convertido en una de las más sólidas de la televisión. A lo largo de los años, la actriz ha participado en producciones de gran éxito que la han situado entre los rostros más famosos de la ficción nacional, gracias a interpretaciones que han conectado con el público y a una presencia constante en series de distintos géneros. Sin embargo, mientras su carrera ha sido ampliamente seguida por los espectadores, su vida personal se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano.

Nacida en Huesca en 1987, Megan Montaner ha construido su carrera con un estilo alejado de la exposición mediática constante. Aunque su nombre aparece con frecuencia ligado a proyectos televisivos de gran audiencia, la actriz ha preferido preservar su intimidad y la de su entorno familiar, compartiendo únicamente algunos momentos puntuales de su vida cotidiana. Esa actitud reservada ha contribuido a que el interés por su figura se centre principalmente en su trabajo interpretativo.

Actualmente, la actriz mantiene una relación estable con Gorka Ortúzar, biólogo marino y especialista en biología ambiental. Ambos forman una familia junto a sus dos hijos, Káel y Soren, nacidos en 2017 y 2023 respectivamente, y aunque su vida familiar rara vez protagoniza titulares, en ocasiones la intérprete comparte en redes sociales escenas de su día a día que reflejan una rutina tranquila y alejada del foco mediático.

La trayectoria de Megan Montaner

Antes de convertirse en una estrella, Megan Montaner comenzó su trayectoria profesional lejos de los focos y las cámaras. Sus primeros pasos en el sector audiovisual estuvieron vinculados al maquillaje profesional, una disciplina que estudió en su ciudad natal y que le permitió trabajar en el canal local Localia TV Huesca.

En aquel entorno televisivo, con una programación centrada en contenidos de proximidad como magazines, programas agrícolas o retransmisiones deportivas, Megan se encargaba de preparar a presentadores e invitados antes de su aparición en pantalla.

Con el paso del tiempo, empezó a darse cuenta de que su interés por el medio no se limitaba al trabajo detrás de las cámaras. Aquella experiencia despertó su curiosidad por la interpretación y terminó convirtiéndose en el impulso que la llevó a replantear su futuro profesional. Con apenas veinte años tomó una decisión determinante: trasladarse a Madrid para formarse como actriz.

En la capital comenzó sus estudios en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota, uno de los centros de formación artística más reconocidos del país. Aquella etapa de aprendizaje supuso el inicio de un cambio decisivo en su trayectoria y sentó las bases de una carrera que, pocos años después, empezaría a desarrollarse con rapidez.

Sus series más famosas

Los primeros trabajos televisivos de Montaner llegaron en 2010, cuando participó en producciones como Tiempo de descuento y La pecera de Eva. Aquellos papeles supusieron su primera toma de contacto con la ficción a nivel nacional y le permitieron empezar a abrirse camino en un sector especialmente competitivo.

El punto de inflexión llegó poco después con su incorporación a El secreto de Puente Viejo, una serie diaria que durante años mantuvo una audiencia fiel y que sirvió como plataforma para numerosos actores. Su participación en esta producción marcó el inicio de su popularidad entre el público y la consolidó como una artista emergente.

A partir de entonces, su carrera se desarrolló principalmente en el ámbito de las series, donde ha participado en proyectos de géneros muy distintos. Entre ellos destacan Sin identidad, donde interpretó a una joven que investiga su propio pasado tras descubrir que fue adoptada, o La caza, un thriller ambientado en un entorno rural que logró una notable acogida entre los espectadores.

Otro de los proyectos más comentados de su trayectoria reciente ha sido 30 monedas, la serie dirigida por Álex de la Iglesia que combina terror, misterio y elementos sobrenaturales. La presencia de Megan en esta producción reforzó su perfil como actriz capaz de moverse con solvencia en registros narrativos muy diferentes, consolidando una carrera caracterizada por la versatilidad.

La vida personal de Meghan Montaner

A pesar de la popularidad alcanzada gracias a la televisión, Megan Montaner ha optado siempre por mantener una vida personal alejada del foco mediático. Desde 2013 mantiene una relación con Gorka Ortúzar, a quien conoció gracias a una afición compartida por la montaña. En aquel momento él trabajaba en Madrid en una tienda especializada en deportes de montaña, y ese interés común por la naturaleza fue el punto de partida de su relación.

Con el paso de los años, la pareja ha formado una familia junto a sus dos hijos. Aunque ambos comparten ocasionalmente imágenes de su vida en redes sociales, lo hacen de manera muy puntual y sin convertir su intimidad en un elemento central de su presencia pública.

Mientras tanto, su trayectoria profesional continúa evolucionando. Aunque la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en televisión, en los últimos años ha comenzado a abrirse camino en el cine. En 2022 participó en la comedia La vida padre, dirigida por Joaquín Mazón, un proyecto que le permitió ampliar su experiencia en la gran pantalla.