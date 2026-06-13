Alemania - Curazao: a qué hora empieza y dónde ver por televisión gratis en directo y en streaming el partido del Mundial 2026.

Una de las favoritas como es la selección de Alemania se estrena en el Mundial 2026 viéndose las caras contra una de las cenicientas: Curazao. Los germanos llevan unos años que no han terminado de arrancar en las diferentes Copas del Mundo, no superando la fase de grupos en las últimas dos ediciones, por lo que esperan arrancar con victoria para cambiar esa suerte. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver todo lo que ocurra en este choque que se disputa en el Estadio de Houston.

Alemania – Curazao del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Alemania se enfrenta a la de Curazao en la jornada 1 del grupo E del Mundial 2026, partido que se disputará en el Estadio de Houston. Die Mannschaft es el combinado claramente favorito para llevarse el triunfo ante este equipo que debuta en una Copa del Mundo. Y es que los germanos son claros favoritos a llevarse el título cuando todo concluya pasada la mitad de julio, pero para ello tendrán que empezar a darlo todo desde el principio.

La FIFA anunció que este partido en el que se medirán Alemania y Curazao de la jornada 1 del grupo E del Mundial 2026 se jugará este domingo 14 de junio. El organismo que controla la Copa del Mundo fijó el inicio de este choque entre los germanos y los debutantes en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa y en los aledaños del Estadio de Houston para que comience de manera puntual este partidazo.

Dónde ver en directo gratis el Alemania vs Curazao: canal de TV y cómo ver online

Dazn y RTVE son los medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país los diferentes partidos que se jueguen en la Copa del Mundo, pero es cierto que el primero de ellos tiene todos los choques de forma íntegra, mientras que el ente público sólo un duelo al día. Este Alemania – Curazao de la jornada 1 del grupo E del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn y de La1, por lo que el choque se emitirá en abierto y gratis por la TV.

Todos aquellos hinchas del deporte rey que estén siguiendo incondicionalmente la Copa del Mundo también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Alemania – Curazao de la jornada 1 del grupo E del Mundial 2026 mediante las aplicaciones de RTVE Play y Dazn. Estas apps están listas para ser descargadas en diferentes dispositivos como pueden ser tablets, smarts TVs y teléfonos móviles. Además, la web de estos dos operadores estarán a disposición de todos para acceder a ella y ver con un ordenador todo lo que suceda en el Estadio de Houston.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la Copa del Mundo, donde tenemos a un enviado especial, y también en la previa de este duelo de la jornada 1 del grupo E del Mundial 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alemania – Curazao y cuando suene el pitido final en el Estadio de Houston publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Estados Unidos.

Dónde escuchar por radio en directo el Alemania – Curazao

Los aficionados que no puedan ver este partidazo en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online van a poder escuchar por la radio gratis el choque de la jornada 1 del grupo E del Mundial 2026. Emisoras como Cope, Onda Cero, Radio Marca, RNE o la Ser conectarán con el Estadio de Houston para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en este duelo que protagonizarán Alemania y Curazao.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Alemania – Curazao?

El Estadio de Houston, situado en la ciudad del mismo nombre, será el escenario donde se jugará este Alemania – Curazao de la jornada 1 del grupo E del Mundial 2026. Este campo se inauguró en 2002 y tiene un aforo para recibir a 72.200 espectadores, esperándose una buena entrada para este choque en el que participa una de las grandes favoritas para conquistar la Copa del Mundo.

La FIFA designó al árbitro marroquí Jalal Jayed para que dirija la contienda que van a disputar Alemania y Curazao en el Estadio de Houston en este partido que corresponde a la jornada 1 del grupo E del Mundial 2026. El africano, de 39 años, tiene ya una buena carrera a sus espaldas, destacando su presencia en la Champions de su continente y también por su participación en la Copa África.