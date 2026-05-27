Los horarios de los partidos del Mundial 2026: cuadro completo de selecciones y grupos

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los amantes del deporte rey están preparándose ya para intentar no perderse ni un solo partido de esta Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Al disputarse al otro lado del charco los horarios van a ser, en algunos casos, complicados en España, ya que tocará madrugar o trasnochar para disfrutar de lo que hagan las mejores selecciones del mundo. Te contamos la fecha y horario de todos los encuentros que se jueguen a lo largo de todo el torneo.

Horarios de los partidos del grupo A del Mundial 2026

México

Sudáfrica

Corea del Sur

República Checa

Jornada 1

México – Sudáfrica. Jueves 11 de junio. 21:00 horas.

Corea del Sur – República Checa. Viernes 12 de junio. 4:00 horas.

Jornada 2

República Checa – Sudáfrica. Jueves 18 de junio. 18:00 horas.

México – Corea del Sur. Viernes 19 de junio. 3:00 horas.

Jornada 3

República Checa – México. Jueves 25 de junio. 3:00 horas.

Sudáfrica – Corea del Sur. Jueves 25 de junio. 3:00 horas.

Horarios de los partidos del grupo B del Mundial 2026

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Qatar

Suiza

Jornada 1

Canadá – Bosnia y Herzegovina. Viernes 12 de junio. 21:00 horas.

Qatar – Suiza. Sábado 13 de junio. 21:00 horas.

Jornada 2

Suiza – Bosnia y Herzegovina. Jueves 18 de junio. 21:00 horas.

Canadá – Qatar. Viernes 19 de junio. 00:00 horas.

Jornada 3

Suiza – Canadá. Miércoles 24 de junio. 21:00 horas.

Bosnia y Herzegovina – Qatar. Miércoles 24 de junio. 21:00 horas.

Horarios de los partidos del grupo C del Mundial 2026

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Jornada 1

Brasil – Marruecos. Domingo 14 de junio. 00:00 horas.

Haití – Escocia. Domingo 14 junio. 3:00 horas.

Jornada 2

Escocia – Marruecos. Sábado 20 de junio. 00:00 horas.

Brasil – Haití. Sábado 20 de junio. 2:30 horas.

Jornada 3

Marruecos – Haití. Jueves 25 de junio. 00:00 horas.

Escocia – Brasil. Jueves 25 de junio. 00:00 horas.

Horarios de los partidos del grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos

Paraguay

Turquía

Australia

Jornada 1

Estados Unidos – Paraguay. Sábado 13 de junio. 3:00 horas.

Australia – Turquía. Domingo 14 de junio. 6:00 horas.

Jornada 2

Estados Unidos – Australia. Viernes 19 de junio. 21:00 horas.

Turquía – Paraguay. Sábado 20 de junio. 5:00 horas.

Jornada 3

Turquía – Estados Unidos. Viernes 26 de junio. 4:00 horas.

Paraguay – Australia. Viernes 26 de junio. 4:00 horas.

Horarios de los partidos del grupo E del Mundial 2026

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Jornada 1

Alemania – Curazao. Domingo 14 de junio. 19:00 horas.

Costa de Marfil – Ecuador. Lunes 15 de junio. 1:00 horas.

Jornada 2

Alemania – Costa de Marfil. Sábado 20 de junio. 22:00 horas.

Ecuador – Curazao. Domingo 21 de junio. 2:00 horas.

Jornada 3

Curazao – Costa de Marfil. Jueves 25 de junio. 22:00 horas.

Ecuador – Alemania. Jueves 25 de junio. 22:00 horas.

Horarios de los partidos del grupo F del Mundial 2026

Holanda

Japón

Suecia

Túnez

Jornada 1

Holanda – Japón. Domingo 14 de junio. 22:00 horas.

Suecia – Túnez. Lunes 15 de junio. 4:00 horas.

Jornada 2

Holanda – Suecia. Sábado 20 de junio. 19:00 horas.

Túnez – Japón. Domingo 21 de junio. 6:00 horas.

Jornada 3

Túnez – Holanda. Viernes 26 de junio. 1:00 horas.

Japón – Suecia. Viernes 26 de junio. 1:00 horas.

Horarios de los partidos del grupo G del Mundial 2026

Bélgica

Egipto

Nueva Zelanda

Irán

Jornada 1

Bélgica – Egipto. Lunes 15 de junio. 21:00 horas.

Irán – Nueva Zelanda. Martes 16 de junio. 3:00 horas.

Jornada 2

Bélgica – Irán. Domingo 21 de junio. 21:00 horas.

Nueva Zelanda – Egipto. Lunes 22 de junio. 3:00 horas.

Jornada 3

Nueva Zelanda – Bélgica. Sábado 27 de junio. 5:00 horas.

Egipto – Irán. Sábado 27 de junio. 5:00 horas.

Horarios de los partidos del grupo H del Mundial 2026

España

Uruguay

Arabia Saudí

Cabo Verde

Jornada 1

España – Cabo Verde. Lunes 15 de junio. 18:00 horas.

Arabia Saudí – Uruguay. Martes 16 de junio. 00:00 horas.

Jornada 2

España – Arabia Saudí. Domingo 21 de junio. 18:00 horas.

Uruguay – Cabo Verde. Lunes 22 de junio. 00:00 horas.

Jornada 3

Cabo Verde – Arabia Saudí. Sábado 27 de junio. 2:00 horas.

Uruguay – España. Sábado 27 de junio. 2:00 horas.

Horarios de los partidos del grupo I del Mundial 2026

Francia

Noruega

Senegal

Irak

Jornada 1

Francia – Senegal. Martes 16 de junio. 21:00 horas.

Irak – Noruega. Miércoles 17 de junio. 00:00 horas.

Jornada 2

Francia – Irak. Lunes 22 de junio. 23:00 horas.

Noruega – Senegal. Martes 23 de junio. 2:00 horas.

Jornada 3

Noruega – Francia. Viernes 26 de junio. 21:00 horas.

Senegal – Irak. Viernes 26 de junio. 21:00 horas.

Horarios de los partidos del grupo J del Mundial 2026

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Jornada 1

Argentina – Argelia. Miércoles 17 de junio. 3:00 horas.

Austria – Jordania. Miércoles 17 de junio. 6:00 horas.

Jornada 2

Argentina – Austria. Lunes 22 de junio. 19:00 horas.

Jordania – Argelia. Martes 23 de junio. 5:00 horas.

Jornada 3

Argelia – Austria. Domingo 28 de junio. 4:00 horas.

Jordania – Argentina. Domingo 28 de junio. 4:00 horas.

Horarios de los partidos del grupo K del Mundial 2026

Portugal

Colombia

República del Congo

Uzbekistán

Jornada 1

Portugal – República del Congo. Miércoles 17 de junio. 19:00 horas.

Uzbekistán – Colombia. Jueves 18 de junio. 4:00 horas.

Jornada 2

Portugal – Uzbekistán. Martes 23 de junio. 19:00 horas.

Colombia – República del Congo. Miércoles 24 de junio. 4:00 horas.

Jornada 3

Colombia – Portugal. Domingo 28 de junio. 1:30 horas.

República del Congo – Uzbekistán. Domingo 28 de junio. 1:30 horas.

Horarios de los partidos del grupo L del Mundial 2026

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Jornada 1

Inglaterra – Croacia. Miércoles 17 de junio. 22:00 horas.

Ghana – Panamá. Jueves 18 de junio. 1:00 horas.

Jornada 2

Inglaterra – Ghana. Martes 23 de junio. 22:00 horas.

Panamá – Croacia. Miércoles 24 de junio. 1:00 horas.

Jornada 3

Panamá – Inglaterra. Sábado 27 de junio. 23:00 horas.

Croacia – Ghana. Sábado 27 de junio. 23:00 horas.

Horarios de los partidos de dieciseisavos de final de final del Mundial 2026

Partido 73. Domingo 28 de junio. 21:00 horas.

Partido 76. Lunes 29 de junio. 19:00 horas.

Partido 74. Lunes 29 de junio. 22:30 horas.

Partido 75. Martes 30 de junio. 3:00 horas.

Partido 78. Martes 30 de junio. 19:00 horas.

Partido 77. Martes 30 de junio. 23:00 horas.

Partido 79. Miércoles 1 de julio. 3:00 horas.

Partido 80. Miércoles 1 de julio. 18:00 horas.

Partido 82. Miércoles 1 de julio. 22:00 horas.

Partido 81. Jueves 2 de julio. 2:00 horas.

Partido 84. Jueves 2 de julio. 21:00 horas.

Partido 83. Viernes 3 de julio. 1:00 horas.

Partido 85. Viernes 3 de julio. 6:00 horas.

Partido 88. Viernes 3 de julio. 21:00 horas.

Partido 86. Sábado 4 de julio. 00:00 horas.

Partido 87. Sábado 4 de julio. 3:30 horas.

Horarios de los partidos de octavos de final del Mundial 2026

Partido 90. Sábado 4 de julio. 19:00 horas.

Partido 89. Sábado 4 de julio. 23:00 horas.

Partido 91. Domingo 5 de julio. 22:00 horas.

Partido 92. Lunes 6 de julio. 3:00 horas.

Partido 93. Lunes 6 de julio. 21:00 horas.

Partido 94. Martes 7 de julio. 2:00 horas.

Partido 95. Martes 7 de julio. 18:00 horas.

Partido 96. Martes 7 de julio. 22:00 horas.

Horarios de los partidos de cuartos de final del Mundial 2026

Partido 97. Jueves 9 de julio. 22:0 horas.

Partido 98. Viernes 10 de julio. 21:00 horas.

Partido 99. Sábado 11 de julio 23:00 horas.

Partido 100. Domingo 12 de julio 3:00 horas.

Horarios de los partidos de semifinales del Mundial 2026

Partido 101. Martes 14 de julio. 21:00 horas.

Partido 102. Miércoles 15 de julio. 21:00 horas.

Horario de la final del Mundial 2026