Los horarios de los partidos del Mundial 2026: cuadro completo de selecciones y grupos
Te ofrecemos el calendario con fechas y horarios de todos los partidos que se disputarán a lo largo del Mundial 2026
Todos los jugadores de la selección española que estarán en el Mundial 2026
¿Cuándo es el primer partido de España en el Mundial 2026?
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los amantes del deporte rey están preparándose ya para intentar no perderse ni un solo partido de esta Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Al disputarse al otro lado del charco los horarios van a ser, en algunos casos, complicados en España, ya que tocará madrugar o trasnochar para disfrutar de lo que hagan las mejores selecciones del mundo. Te contamos la fecha y horario de todos los encuentros que se jueguen a lo largo de todo el torneo.
Horarios de los partidos del grupo A del Mundial 2026
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- República Checa
Jornada 1
- México – Sudáfrica. Jueves 11 de junio. 21:00 horas.
- Corea del Sur – República Checa. Viernes 12 de junio. 4:00 horas.
Jornada 2
- República Checa – Sudáfrica. Jueves 18 de junio. 18:00 horas.
- México – Corea del Sur. Viernes 19 de junio. 3:00 horas.
Jornada 3
- República Checa – México. Jueves 25 de junio. 3:00 horas.
- Sudáfrica – Corea del Sur. Jueves 25 de junio. 3:00 horas.
Horarios de los partidos del grupo B del Mundial 2026
- Canadá
- Bosnia y Herzegovina
- Qatar
- Suiza
Jornada 1
- Canadá – Bosnia y Herzegovina. Viernes 12 de junio. 21:00 horas.
- Qatar – Suiza. Sábado 13 de junio. 21:00 horas.
Jornada 2
- Suiza – Bosnia y Herzegovina. Jueves 18 de junio. 21:00 horas.
- Canadá – Qatar. Viernes 19 de junio. 00:00 horas.
Jornada 3
- Suiza – Canadá. Miércoles 24 de junio. 21:00 horas.
- Bosnia y Herzegovina – Qatar. Miércoles 24 de junio. 21:00 horas.
Horarios de los partidos del grupo C del Mundial 2026
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Jornada 1
- Brasil – Marruecos. Domingo 14 de junio. 00:00 horas.
- Haití – Escocia. Domingo 14 junio. 3:00 horas.
Jornada 2
- Escocia – Marruecos. Sábado 20 de junio. 00:00 horas.
- Brasil – Haití. Sábado 20 de junio. 2:30 horas.
Jornada 3
- Marruecos – Haití. Jueves 25 de junio. 00:00 horas.
- Escocia – Brasil. Jueves 25 de junio. 00:00 horas.
Horarios de los partidos del grupo D del Mundial 2026
- Estados Unidos
- Paraguay
- Turquía
- Australia
Jornada 1
- Estados Unidos – Paraguay. Sábado 13 de junio. 3:00 horas.
- Australia – Turquía. Domingo 14 de junio. 6:00 horas.
Jornada 2
- Estados Unidos – Australia. Viernes 19 de junio. 21:00 horas.
- Turquía – Paraguay. Sábado 20 de junio. 5:00 horas.
Jornada 3
- Turquía – Estados Unidos. Viernes 26 de junio. 4:00 horas.
- Paraguay – Australia. Viernes 26 de junio. 4:00 horas.
Horarios de los partidos del grupo E del Mundial 2026
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Jornada 1
- Alemania – Curazao. Domingo 14 de junio. 19:00 horas.
- Costa de Marfil – Ecuador. Lunes 15 de junio. 1:00 horas.
Jornada 2
- Alemania – Costa de Marfil. Sábado 20 de junio. 22:00 horas.
- Ecuador – Curazao. Domingo 21 de junio. 2:00 horas.
Jornada 3
- Curazao – Costa de Marfil. Jueves 25 de junio. 22:00 horas.
- Ecuador – Alemania. Jueves 25 de junio. 22:00 horas.
Horarios de los partidos del grupo F del Mundial 2026
- Holanda
- Japón
- Suecia
- Túnez
Jornada 1
- Holanda – Japón. Domingo 14 de junio. 22:00 horas.
- Suecia – Túnez. Lunes 15 de junio. 4:00 horas.
Jornada 2
- Holanda – Suecia. Sábado 20 de junio. 19:00 horas.
- Túnez – Japón. Domingo 21 de junio. 6:00 horas.
Jornada 3
- Túnez – Holanda. Viernes 26 de junio. 1:00 horas.
- Japón – Suecia. Viernes 26 de junio. 1:00 horas.
Horarios de los partidos del grupo G del Mundial 2026
- Bélgica
- Egipto
- Nueva Zelanda
- Irán
Jornada 1
- Bélgica – Egipto. Lunes 15 de junio. 21:00 horas.
- Irán – Nueva Zelanda. Martes 16 de junio. 3:00 horas.
Jornada 2
- Bélgica – Irán. Domingo 21 de junio. 21:00 horas.
- Nueva Zelanda – Egipto. Lunes 22 de junio. 3:00 horas.
Jornada 3
- Nueva Zelanda – Bélgica. Sábado 27 de junio. 5:00 horas.
- Egipto – Irán. Sábado 27 de junio. 5:00 horas.
Horarios de los partidos del grupo H del Mundial 2026
- España
- Uruguay
- Arabia Saudí
- Cabo Verde
Jornada 1
- España – Cabo Verde. Lunes 15 de junio. 18:00 horas.
- Arabia Saudí – Uruguay. Martes 16 de junio. 00:00 horas.
Jornada 2
- España – Arabia Saudí. Domingo 21 de junio. 18:00 horas.
- Uruguay – Cabo Verde. Lunes 22 de junio. 00:00 horas.
Jornada 3
- Cabo Verde – Arabia Saudí. Sábado 27 de junio. 2:00 horas.
- Uruguay – España. Sábado 27 de junio. 2:00 horas.
Horarios de los partidos del grupo I del Mundial 2026
- Francia
- Noruega
- Senegal
- Irak
Jornada 1
- Francia – Senegal. Martes 16 de junio. 21:00 horas.
- Irak – Noruega. Miércoles 17 de junio. 00:00 horas.
Jornada 2
- Francia – Irak. Lunes 22 de junio. 23:00 horas.
- Noruega – Senegal. Martes 23 de junio. 2:00 horas.
Jornada 3
- Noruega – Francia. Viernes 26 de junio. 21:00 horas.
- Senegal – Irak. Viernes 26 de junio. 21:00 horas.
Horarios de los partidos del grupo J del Mundial 2026
- Argentina
- Austria
- Argelia
- Jordania
Jornada 1
- Argentina – Argelia. Miércoles 17 de junio. 3:00 horas.
- Austria – Jordania. Miércoles 17 de junio. 6:00 horas.
Jornada 2
- Argentina – Austria. Lunes 22 de junio. 19:00 horas.
- Jordania – Argelia. Martes 23 de junio. 5:00 horas.
Jornada 3
- Argelia – Austria. Domingo 28 de junio. 4:00 horas.
- Jordania – Argentina. Domingo 28 de junio. 4:00 horas.
Horarios de los partidos del grupo K del Mundial 2026
- Portugal
- Colombia
- República del Congo
- Uzbekistán
Jornada 1
- Portugal – República del Congo. Miércoles 17 de junio. 19:00 horas.
- Uzbekistán – Colombia. Jueves 18 de junio. 4:00 horas.
Jornada 2
- Portugal – Uzbekistán. Martes 23 de junio. 19:00 horas.
- Colombia – República del Congo. Miércoles 24 de junio. 4:00 horas.
Jornada 3
- Colombia – Portugal. Domingo 28 de junio. 1:30 horas.
- República del Congo – Uzbekistán. Domingo 28 de junio. 1:30 horas.
Horarios de los partidos del grupo L del Mundial 2026
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Jornada 1
- Inglaterra – Croacia. Miércoles 17 de junio. 22:00 horas.
- Ghana – Panamá. Jueves 18 de junio. 1:00 horas.
Jornada 2
- Inglaterra – Ghana. Martes 23 de junio. 22:00 horas.
- Panamá – Croacia. Miércoles 24 de junio. 1:00 horas.
Jornada 3
- Panamá – Inglaterra. Sábado 27 de junio. 23:00 horas.
- Croacia – Ghana. Sábado 27 de junio. 23:00 horas.
Horarios de los partidos de dieciseisavos de final de final del Mundial 2026
- Partido 73. Domingo 28 de junio. 21:00 horas.
- Partido 76. Lunes 29 de junio. 19:00 horas.
- Partido 74. Lunes 29 de junio. 22:30 horas.
- Partido 75. Martes 30 de junio. 3:00 horas.
- Partido 78. Martes 30 de junio. 19:00 horas.
- Partido 77. Martes 30 de junio. 23:00 horas.
- Partido 79. Miércoles 1 de julio. 3:00 horas.
- Partido 80. Miércoles 1 de julio. 18:00 horas.
- Partido 82. Miércoles 1 de julio. 22:00 horas.
- Partido 81. Jueves 2 de julio. 2:00 horas.
- Partido 84. Jueves 2 de julio. 21:00 horas.
- Partido 83. Viernes 3 de julio. 1:00 horas.
- Partido 85. Viernes 3 de julio. 6:00 horas.
- Partido 88. Viernes 3 de julio. 21:00 horas.
- Partido 86. Sábado 4 de julio. 00:00 horas.
- Partido 87. Sábado 4 de julio. 3:30 horas.
Horarios de los partidos de octavos de final del Mundial 2026
- Partido 90. Sábado 4 de julio. 19:00 horas.
- Partido 89. Sábado 4 de julio. 23:00 horas.
- Partido 91. Domingo 5 de julio. 22:00 horas.
- Partido 92. Lunes 6 de julio. 3:00 horas.
- Partido 93. Lunes 6 de julio. 21:00 horas.
- Partido 94. Martes 7 de julio. 2:00 horas.
- Partido 95. Martes 7 de julio. 18:00 horas.
- Partido 96. Martes 7 de julio. 22:00 horas.
Horarios de los partidos de cuartos de final del Mundial 2026
- Partido 97. Jueves 9 de julio. 22:0 horas.
- Partido 98. Viernes 10 de julio. 21:00 horas.
- Partido 99. Sábado 11 de julio 23:00 horas.
- Partido 100. Domingo 12 de julio 3:00 horas.
Horarios de los partidos de semifinales del Mundial 2026
- Partido 101. Martes 14 de julio. 21:00 horas.
- Partido 102. Miércoles 15 de julio. 21:00 horas.
Horario de la final del Mundial 2026
- Partido 103. Tercer y cuarto puesto. Sábado 18 de julio. 23:00 horas.
- Partido 104. Final del Mundial 2026. Domingo 19 de julio. 21:00 horas.
Temas:
- Mundial 2026