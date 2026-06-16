Ni babylight ni balayage: las mechas elegantes del verano que rejuvenecen al instante a partir de los 50

Hay unas mechas que son las más elegantes del verano, pueden rejuvenecer al instante a partir de los 50. Un buen básico que, sin duda alguna, acabará siendo la mejor opción para unos días en los que necesitamos un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta de una forma sorprendente. Este cambio que necesitamos poner en práctica podría acabar marcando un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Este tipo de peinados son, la esencia que queremos poner en práctica en estos días que hasta el momento no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver. Hacerse mechas es una forma de conseguir un cambio que puede ser especialmente beneficioso, ayudando a aportar luz, ocultando las primeras canas o dándole a nuestra melena un poco de volumen, en caso de los cabellos finos acabará siendo un truco de lo más usado que esta temporada tiene nombre propio.

Ni balayage ni babylights

Las mechas babylights pueden pasar a la historia si tenemos en cuenta lo que nos descubren los expertos en peluquería. Este tipo de peinados son perfectos para dar luz y estilo a una melena que en estos días nos puede pedir a gritos un importante cambio que deberemos empezar a visualizar.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estas mechas que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado, podrían acabar de darnos el acabado que queremos en un abrir y cerrar de ojos.

Es cuestión de ponernos manos a la obra con un cambio que nos hará dejar atrás las mechas balayage que hasta ahora han sido tendencia. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden convertirse en la mejor opción posible en unos días en los que tocará poner en práctica un cambio radical de ciclo que acabará siendo imprescindible.

Las mechas de esta temporada tienen nombre propio y son un buen básico que no paran de hacer en las peluquerías. Una manera cómoda y sencilla, de obtener la melena que queremos.

Rejuvenecen al instante a partir de los 50 las mechas del verano

Estas mechas pueden quitarnos más de 10 años de forma inmediata, parece magia, pero es el arte de iluminar la melena y darle ese toque especial que necesita. A partir de una cierta edad o siempre que queramos obtener una malena con más movimiento, luz y volumen, nada mejor que unas mechas.

Este verano se llevan las mechas francesas que son una manera de conseguir un plus de buenas sensaciones de la mano de este tipo de elemento que puede ser la mejor opción posible para estos días.

Los expertos de Lunelprofesional nos explican que: «Si nunca has escuchado el término “Balayage”, se trata de un método en el que se aplican sutiles mechas en el cabello, muy cerca el uno del otro a la altura de la raíz y con más cuerpo hacia las puntas, con la finalidad de dar un efecto más natural al pelo. A diferencia de las “French Balayage”, éstas aportan un aspecto mucho más natural, ya que se aclaran de una manera más suave el color de medios a puntas, sin tocar la raíz. Son ideales si estás buscando un cambio no muy grande en tu melena, a la vez que aportas luminosidad y das un aspecto más natural a tu cabello».

La manera de hacerlas siguiendo a estos profesionales, nos ayuda a conseguir esa melena que pierde años por momentos:

Paso 1: Hacer un degradado y aclarado impecable. Divide tu melena en secciones del ancho del material que vayas a requerir para aplicar dicha técnica

Peina el pelo haciendo hincapié a lo largo de la espátula, y manteniendo el peine de forma paralela al cabello.

Escoge entre la forma en V o W, y aplica el decolorante en el centro, seguidamente hacia arriba (hacia la base), con la intención de crear uno, dos o tres reflejos de luz.

Aplique el producto sobre la parte central restante hacia el final, manteniéndolo en la superficie.

Una vez que estés a 3 cm de las puntas del cabello, limpie el producto para llenar las puntas.

Por último, lava el pelo y péinalo.

Paso 2: Aportar brillo a la melena. Gracias a las dosis de brillo, podrás obtener una melena más natural al neutralizar los tonos cálidos que no deseas para tu cabello.

Paso 3: Cuidado del pelo. Una vez que tienes las “French Balayage”, es importante que mantengas el cabello nutritivo y brillante, ya que este tipo de técnicas pueden producir sequedad a la melena. Para conseguir un resultado más profesional, te recomendamos utilizar el serum de aceite de argán sin aclarado (enlazar a producto lunel) con el que podrás lucir una melena “French Balayage” en perfecto estado durante más tiempo. Gracias a las propiedades naturales de Argan Oil podrás reparar, nutrir y proteger el cabello.