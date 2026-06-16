Así ha sido el espectacular baby shower de Nadia Ferreira y Marc Anthony: invitados VIP y muchas sorpresas

La cuenta atrás para la llegada de la segunda hija de Nadia Ferreira y Marc Anthony ya ha comenzado. La pareja celebró el pasado fin de semana un espectacular baby shower rodeada de familiares, amigos y muchos rostros del mundo del espectáculo en una cita que destacó por su cuidada organización, una puesta en escena de gran nivel y una atmósfera cargada de emoción.

La celebración tuvo lugar en Casa Ylang Ylang, una exclusiva propiedad situada en Homestead (Florida) que se transformó para la ocasión en un auténtico jardín de cuento. El evento sirvió para festejar la inminente llegada de la primera hija en común de la pareja, una niña que se convertirá en la compañera de juegos y aventuras de Marquitos, el pequeño nacido en junio de 2023.

A través de sus redes sociales, la modelo paraguaya compartió algunas imágenes y vídeos que permitieron descubrir los detalles de una celebración en la que predominó el color rosa y donde no faltaron las referencias a la futura integrante de la familia.

Un escenario diseñado para la ocasión

El encargado de dar forma al evento fue The Christmas King, uno de los decoradores más conocidos entre las celebridades estadounidenses y latinoamericanas. Especializado en grandes producciones y reconocido por diseñar algunos de los árboles de Navidad más espectaculares de las estrellas, el experto creó un ambiente elegante y sofisticado en el que cada elemento parecía cuidadosamente pensado.

Los jardines victorianos de Casa Ylang Ylang se convirtieron en el escenario perfecto para una jornada marcada por los detalles florales y los guiños a la futura bebé. Rosas en diferentes tonalidades, arreglos florales y elementos decorativos personalizados acompañaban cada rincón del recinto.

La decoración giró alrededor de una paleta cromática dominada por los tonos rosados. Desde las flores hasta la vajilla, pasando por los centros de mesa y diversos elementos ornamentales, todo contribuía a reforzar el carácter festivo y familiar de la celebración.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de un gran medallón decorativo situado en la entrada principal. En él destacaba una enorme letra «M», una pista que muchos interpretaron como una referencia al nombre de la niña, cuya identidad sigue siendo un misterio. Aunque Nadia y Marc no han querido revelar todavía cómo se llamará su hija, sí dejaron entrever que su nombre comenzará con esa inicial.

El acertado look de Nadia Ferreira

Como era de esperar, todas las miradas se dirigieron también hacia los futuros padres. Nadia Ferreira apostó por un estilismo especialmente pensado para realzar su avanzado estado de gestación.

La Miss Paraguay lució un vestido rosa pastel de corte ajustado que destacaba por su elegancia y sencillez. El diseño strapless incorporaba un delicado drapeado en la zona del busto y una capa asimétrica que descendía desde uno de los hombros hasta el suelo, aportando movimiento y sofisticación al conjunto.

La modelo completó su imagen con una coleta baja ligeramente ondulada y mechones sueltos que enmarcaban el rostro. El maquillaje, natural y luminoso, reforzaba la frescura de un look que fue ampliamente elogiado por sus seguidores.

Marc Anthony, por su parte, optó por un traje de su propia firma en tonos claros combinado con una camisa blanca. El cantante añadió mocasines beige y gafas de sol, manteniendo una imagen relajada pero elegante, acorde con el carácter de la celebración.

Una lista de invitados muy especial

La convocatoria reunió a numerosas figuras del panorama artístico latinoamericano. Entre los asistentes destacaron Lele Pons y Guaynaa, grandes amigos de la pareja y habituales compañeros en algunos de sus momentos más importantes.

También acudieron Natti Natasha y Raphy Pina, así como el cantante Prince Royce, Vanessa Christine, Elena Sotomayor, Daniela Ospina, Gabriel Coronel, Dafne Evangelista y la empresaria e influencer Camila Guiribitey, entre otros invitados.

Todos ellos respetaron el código de vestimenta establecido por los anfitriones. La norma era clara: vestir completamente de blanco. Este contraste permitió que los elementos decorativos en tonos rosados adquirieran todavía más protagonismo dentro del conjunto visual de la fiesta.

La dimensión familiar tampoco quedó relegada a un segundo plano. Nadia estuvo acompañada por su madre, Ludy Ferreira, y por su hermana Eli, dos figuras fundamentales en su vida personal. También asistieron algunas de sus amistades más cercanas, entre ellas Laura Lezcano, Danielle Arciniegas y Edileidis Tarrio.

Comida, juegos y diversión

Más allá del despliegue decorativo, el baby shower destacó por la atmósfera relajada y cercana que consiguieron crear los anfitriones. Los asistentes disfrutaron de una amplia propuesta gastronómica que incluía mesas de charcutería, quesos seleccionados y diferentes estaciones culinarias preparadas para la ocasión.

Como ocurre en este tipo de celebraciones, tampoco faltaron los tradicionales juegos. Uno de los más comentados fue el que consistía en alimentar a las parejas con puré de bebé. Marc Anthony y Nadia Ferreira participaron activamente, provocando numerosas risas entre los asistentes.

Lele Pons y Guaynaa, así como Natti Natasha y Raphy Pina, se sumaron también a la actividad, convirtiéndola en uno de los momentos más divertidos de la tarde. Otra de las pruebas puso a examen las habilidades de los futuros padres para cambiar pañales, una competición amistosa que generó múltiples anécdotas.