La traductora que inspiró a Nolan para ‘La Odisea’ critica la película: «Deja fuera temas esenciales»

En 2017, Emily Wilson, helenista británico-estadounidense, publicó una polémica traducción al inglés del poema La Odisea de Homero que muchos tacharon de woke. Sin embargo, fue esta traducción la que inspiró a Christopher Nolan para escribir y dirigir la película homónima que se ha convertido en todo un fenómeno global. Wilson ya ha visto el filme y, según su punto de vista experto, el cineasta inglés ha fallado a la hora de contar las aventuras de Ulises.

La Odisea de Christopher Nolan lleva recaudados más de 630 millones de dólares en todo el mundo tras su segundo fin de semana en los cines. La película, que costó 250 millones de dólares más unos 150 de gastos publicitarios, ya estaría dando beneficios en solo quince días. Todo un logro que convierte al filme en uno de los grandes eventos cinematográficos del año.

El poema original de la Odisea cuenta con multitud de interpretaciones, pero Nolan ha declarado que la traducción que le inspiró para crear su película fue la que Emily Wilson, helenista británico-estadounidense, publicó en 2017.

Pero, al parecer, a la helenista no le ha entusiasmado la obra de Christopher Nolan que sigue a Odiseo (o Ulises), en este caso interpretado por Matt Damon, tras la guerra de Troya, de vuelta a su casa en Ítaca, donde le esperan su mujer Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland).

En declaraciones para Associated Press, Emily Wilson ha declarado que: «Quiero celebrar que mucha más gente conozca La Odisea y haya vuelto a leer el poema, pero, al mismo tiempo, tuve la sensación de que Christopher Nolan intenta abarcar demasiado y deja fuera temas esenciales del poema».

La traductora lamenta que en la película no tengan más presencia dioses de la mitología griega como Zeus o Poseidón y que solo aparezca Atenea (Zendaya). Además, tacha de «increíble» el matrimonio entre Odiseo y Penélope, puesto que, según su criterio, ella es reducida a su mínima expresión.

Wilson, además, cree que Nolan ha hecho «concesiones al sentimentalismo moderno» a través de Argos, el perro de Odiseo: «Todo el mundo adora a los perros», comenta la traductora para poner de relieve cierta manipulación emocional.

Aun con todo, Wilson, asegura que se lo pasó bien viendo la película con sus hijos: «Fue divertido estar allí con mis hijos. No me costó nada interactuar con la película. Si podéis verla en pantalla grande, sin duda debéis ir».