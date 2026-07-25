Los ingresos de la película ‘La Odisea’ superan sus costes de producción tan solo unos días después de su estreno

Los análisis previos venían avisando de su éxito inminente, aunque incluso las previsiones se han quedado cortas: La Odisea es el blockbuster del verano. Con permiso del estreno cercano de Spider-Man: Brand New Day, la adaptación homérica, irrumpió en el box office internacional con unos números apabullantes y actualmente, en pocos días en la cartelera, ya ha conseguido dejar atrás su partida presupuestaria con una recaudación de 342 millones de dólares. Pero, ¿hasta dónde llegará el recorrido de Odiseo en el océano de la taquilla mundial? ¿Conseguirá superar la barrera de los 1.000 millones?

Hollywood se muestra optimista con los datos del presente 2026. No es para menos. Hacía bastante que la industria no albergaba en el mismo año varias producciones con un nivel recaudatorio tan arrollador. De momento, sólo Super Mario Galaxy y Michael han superado la cifra que los anglosajones establecen como el billion (1.000 millones). Toy Story 5, con 957 millones, está de camino y tanto la cinta protagonizada por Matt Damon como el regreso del Hombre Araña apuntan a sobrepasar dicho hito taquillero.

De hecho, de conseguirlo, será la primera vez en siete años que tantos largometrajes lleguen a los cuatro dígitos. Eso sí, en aquella ocasión fueron nueve títulos los que entraron en el selecto grupo; Vengadores: Endgame (2.799 millones), El Rey León (1.656 mill.), Frozen II (1.450 mill.), Spider-Man: Far From Home (1.132 mill.), Capitana Marvel (1.128 mill.), Joker (1.074 mill.), Star Wars: El ascenso de Skywalker (1.074 mill.), Toy Story 4 (1.073 mill.) y Aladdin (1.050 mill.).

‘La Odisea’: ¿Cuánto debe recaudar para comenzar a ser rentable?

Superar la partida presupuestaria en la taquilla no se traduce en una rentabilidad inmediata. Según se informa desde medios estadounidenses, La Odisea ha tenido un presupuesto de 250 millones de dólares. Pero haber recaudado ya 342 millones no implica que el estudio haya ganado ya esa diferencia para sus arcas. Al presupuesto, se le deben sumar unos 125 millones en marketing y promoción.

Por eso, el llamado breakeven (punto de equilibrio) del filme de Universal Pictures se sitúa en los 625 millones. Cifras que, por otro lado, podría alcanzar en poco más de una semana. A este ritmo, parece previsible que Odiseo y su vuelta a Ítaca lleguen a los 1.000 millones. No obstante, ¿cuál será el techo del ambicioso proyecto?

En el ecosistema fílmico de Nolan, La Odisea superará dentro de poco la recaudación de Tenet (365 millones de dólares) y de Batman Begins (373 millones). El récord personal del británico se encuentra en el clímax de su trilogía de El caballero oscuro. La leyenda renace, logró aunar en la cartelera del 2012 unos 1.114 millones, así que, teniendo en cuenta que la versión cinematográfica del aedo griego es el mejor estreno del londinense, da la impresión de que la adaptación está destinada a cumplir cualquiera de sus objetivos financieros.

¿Qué pasará en los Oscar de 2027?

Aparte de los números logrados, Nolan volverá a liderar un proyecto que optará a varias nominaciones en los Oscar de 2027. El filme podría igualar el número de consideraciones obtenidas por Los pecadores (16 nominaciones) y, por ahora, sobre todo es la gran favorita en las categorías técnicas.