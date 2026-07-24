Consejos que necesitas saber para ver ‘La Odisea’ de Christopher Nolan sin sentirte abrumado ni perdido

Hace exactamente una semana, La odisea desembarcó en la taquilla mundial con la fuerza de toda la mitología griega: el último filme de Christopher Nolan acumula ya más de 300 millones de dólares en el box office internacional. A pesar de las polémicas, el éxito es total y tanto el público como la prensa internacional aprueban el que hasta ahora es, sin duda, el proyecto más ambicioso del realizador británico. Aunque también puede llegar a ser, por la cantidad de información y personajes mencionados, un título un tanto abrumador para los espectadores. Por eso, a continuación, repasamos algunas claves de la portentosa adaptación cinematográfica de Homero que te ayudarán a no sentirte tan perdido como el propio Odiseo en su viaje por el Egeo.

Lo primero que suele llamar la atención de los espectadores no iniciados en la obra del aedo griego es el nombre del héroe. En países como España, Italia y Francia es más popular conocerlo con su nombre latino, Ulises. Sin embargo, la producción de Universal Pictures respeta el patronímico original, Odiseo. Pero esto no debe confundirnos. Hablamos del mismo héroe, cuya principal virtud es poseer una astucia capaz de enfurecer a los mismísimos dioses. De hecho, el significado tradicional del nombre se relaciona con el verbo griego Odussomai, cuya traducción es algo así como el «ser odiado».

¿Quién fue Agamenón?

A diferencia de en Troya (2004), donde el personaje tenía una participación extensa gracias a la gran actuación de Brian Cox, en La Odisea el personaje interpretado por Ben Safdie es una presencia hierática que demuestra su crueldad ya desde la propia estética de su imponente armadura.

En la historia es recordado como el rey y comandante más cruel de los griegos, hasta el punto de sacrificar a su propia hija, Ifigenia, con tal de asegurar la victoria en la Guerra de Troya. Agamenón inició el conflicto con la excusa de recuperar a la esposa fugada de Menelao (Jon Bernthal), Helena. La cual era la hermana gemela de su mujer, Clitemnestra. No obstante, el movimiento bélico del líder de los griegos está motivado en realidad en controlar las rutas comerciales que pasan por la ciudad regida por Príamo.

La figura del caballo

El material primigenio de Homero ha trascendido en nuestra cultura popular. Por eso, cuando alguien urde una estratagema o trampa disfrazada de regalo, utilizamos la expresión «un caballo de Troya» o, cuando un virus se introduce sigilosamente en un ordenador, lo denominamos «troyano».

En La Odisea de Nolan, el equino gigante (los historiadores creen que seguramente sería un barco) funciona como una metáfora de la pérdida del honor y los valores de su tiempo. Una ofrenda tramposa con la que los griegos terminaron cometiendo una masacre en Troya. En el poema, la afrenta contra Poseidón es la que le hace ir a la deriva durante una década por el Mediterráneo hasta regresar a su hogar, teniendo que superar varios desafíos a su paso y contando con la ayuda de su aliada divina, Atenea.

¿Quién es Calipso?

En su narración desestructurada, las secuencias con Calipso son otro punto que puede confundir a los espectadores. En el libro original, Calipso es una diosa inmortal que se enamora de Ulises cuando este es arrastrado a la isla de Ogigia, después de la muerte de toda su tripulación.

Allí pasó siete años, siendo retenido por el personaje interpretado por Charlize Theron, hasta que Zeus accede a las súplicas de Atenea y el dios del Olimpo obliga a Calipso a liberarlo.