Un experto analiza el impresionante cambio físico y los retoques estéticos que podría haberse hecho María Patiño

María Patiño está de celebración. Este sábado, 15 de agosto, la considerada como una de las periodistas más populares de los ruedos de la prensa del corazón sopla las velas de su 55º cumpleaños y, a diferencia de años anteriores, lo hará lejos del foco mediático y de los platós de televisión, ya que se encuentra viviendo una etapa mucho más discreta. Sin embargo, a pesar de ello, lo cierto es que es imposible olvidar los importantes cambios que ha experimentado a lo largo de su vida, tanto en el plano personal como en el laboral. Y es que, sin duda, podría decirse que uno de sus lemas es el de reinventarse o morir, demostrando su extraordinaria capacidad para adaptarse a cada una de las etapas. Sin embargo, si hay un cambio que llama especialmente la atención al echar la vista atrás, ese es su transformación física.

Basta con comparar sus primeras apariciones públicas con las más recientes para comprobar la evidente antes y después que ha experimentado con el paso de los años. Una evolución que no ha pasado desapercibida y de la que incluso ella misma ha hablado con total naturalidad en más de una ocasión. Es por ello por lo que desde COOL hemos querido hablar con José María Gómez Villar, un reconocido médico estético español, experto en la materia, que ha enumerado los retoques a los que ha podido someterse la mencionada.

«Viendo las fotografías del antes y el después, diría que se puede hacer con frecuencia el bótox para relajar la zona de la frente, el entrecejo y las patas de gallo», comenzaba a decir. Añadía que, además, también se habían rellenado los pómulos con ácido hialurónico porque, sin duda, era una de las zonas que más había aumentado con el paso del tiempo. Al igual que los labios, cuyo volumen también ha crecido. «El aumento de pómulos y labios, lo normal es que se haga con ácido hialurónico», señalaba.

Por otro lado, José María también ha hecho hincapié en la mejoría de la piel que ha experimentado en estos últimos años. Un cambio que, según sus propios conocimientos, puede ser debido al uso de tratamientos regenerativos, como el láser o la infiltración de vitaminas y peeling. Con ellos, se consigue una renovación cutánea celular global, con atenuación de lesiones y defectos, así como también mejora el tono, el color y la textura. «El cuello es una de las zonas que más le ha rejuvenecido. Esto puede ser debido a un tratamiento quirúrgico llamado lifting cervical», explicaba.

Por último, y no menos importante, podría decirse que la nariz es la zona del rostro de María Patiño que más ha cambiado. El experto destaca que es fruto de una rinoplastia, una operación de la que la propia periodista ya ha hablado abiertamente. Según lo publicado, María decidió realizarse este tratamiento para darle armonía a su rostro, consiguiendo un resultado proporcionado. Una experiencia que la televisiva aseguró que fue muy positiva. De hecho, la ha recomendado públicamente.