Hablamos con María Patiño en su 55 cumpleaños: «Ahora mismo, para que te hagas una idea, me tiran la caña»

María Patiño cumple 55 años y lo hace de las mejores maneras. La presentadora de televisión es una de las profesionales más longevas en el mundo del corazón y su voz ha insuflado vida a historias que han definido la trayectoria del papel cuché en nuestro país. Su profesionalidad ha dado muchos titulares y su forma de comunicar ha logrado juntar a millones de televidentes. Así hizo historia en la televisión. En el día de su cumpleaños, desde COOL hemos podido hablar con la presentadora sobre los planes que tiene para este día tan especial y cómo se plantea el futuro.

Fuerteventura lleva siendo, durante mucho tiempo, el lugar predilecto de vacaciones de la periodista y se conoce bien su estrecha conexión con la isla. Tanto es así que el verano pasado descubríamos cuál era el edén que había establecido como segunda residencia y de donde escapa del ruido de la capital. Un hogar de ensueño en Corralejo, a escasos metros de la playa y con una superficie de más de 200 metros cuadrados.

Con un tono cercano y amable, preguntamos a María Patiño cómo va a festejar estos 55 años y contesta a COOL: «Ahora mismo estoy en Fuerteventura y lo voy a celebrar con amigos», nos confirma la presentadora. A su vez, nos confiesa que: «No soy muy de planear, la verdad. Lo más seguro es que pase un día playero y lo haga con mis amigos de la isla», nos cuenta. La periodista lleva muchos años disfrutando los veranos allí, y nos confiesa que tiene su gente. A esto añade: «Son amigos, pero de esos que se cuentan con los dedos de una mano».

Una de las personas que seguramente esté con ella sea su marido, Ricardo Rodríguez. Su figura siempre se ha mantenido en segundo plano y le vimos posar ante los focos en la última fiesta de Netflix en Sevilla, celebrada con motivo de la presentación de la serie Berlín. La pareja lleva más de 20 años junta y siempre ha mantenido su relación en la más estricta confidencialidad. Además, es bien sabido que entre las aficiones del empresario se encuentran el deporte, el surf, el yoga, viajar e incluso la gastronomía. Una serie de planes que estamos seguros de que está disfrutando con María Patiño en estas vacaciones en Fuerteventura.

En un punto de la conversación con COOL, hay una confesión que nos hace la ex presentadora de La Familia de la Tele: «La verdad es que en mi vida laboral soy muy alemana y ordenada con todo, pero en lo que es mi vida personal, soy más hippie… No soy de planear».

En la actualidad, la colaboradora de televisión se encuentra en un parón profesional, aunque con las miras puestas en volver próximamente a un trabajo. Está claro que su manera de comunicar es uno de los elementos faltos en la televisión actual, puesto que podemos incluso decir que carece el entretenimiento que esta aporta a cada programa.

Le preguntamos sobre cómo se encuentra en la actualidad, a nivel laboral, y la periodista nos confirma: «Ahora mismo es evidente que no estoy haciendo nada… Eso sí, hay movimientos varios. Doy por hecho que la vida continúa y de momento estoy tranquila y con ganas de volver», nos confiesa la periodista.

Sobre esto, nos abre una diminuta ventana y quizás podríamos ver a María Patiño, pronto, en las pantallas de nuestras casas: «Ahora mismo, para que te hagas una idea, me tiran la caña. Eso sí, nadie se casa conmigo. Podríamos decir que no tengo amantes y no me han puesto aún el anillo», cuenta la presentadora.

En esta conversación con COOL, percibimos a una María Patiño que no ha perdido su esencia, cercanía, y hemos validado esa sensación de que la televisión en España necesita de vuelta a una periodista capaz de dar momentos que hacen historia.