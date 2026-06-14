La curiosa propuesta de Manuel Carrasco que ha descolocado a María Patiño: «Yo, sin ella, no me animo»

Este mes de junio, Manuel Carrasco hará frente a su esperada tanda de conciertos en Sevilla. El artista se ha mantenido alejado de los escenarios durante este 2026, pero concederá algunos espectáculos especiales con el objetivo de reencontrarse con su público. De momento, todavía quedan unos cuántos días hasta que el andaluz se presente en el Estadio de la Cartuja. Por ello, está aprovechando para conceder varias entrevistas. Una serie de encuentros donde, recientemente, ha hablado de la periodista María Patiño. Y es que, como ya es de conocimiento televisivo nacional, a la comunicadora le encanta la música del artista, pero ella tiene especial predilección por No dejes de soñar, uno de los temas que componen el disco Confieso que he sentido.

Durante sus años como colaboradora de Sálvame, la periodista bailaba y cantaba sin parar No dejes de soñar. Una serie de momentos que, por lo que parece, han sido vistos por Manuel Carrasco. Y es que, tal y como muchos artistas cuentan, cuando una canción sale al mundo, es más del público que del propio artista. Así pues, recientemente, el cantante le ha concedido una entrevista a Future Makers. Un encuentro donde le han pedido que cante un pedacito de esta popular canción. «¿Te la canto yo o María Patiño? O un dueto. ¿Qué versión quieres?», respondió él con humor.

Manuel Carrasco se sincera: «Soy fan de María Patiño»

Y es que, No dejes de soñar es ya un tema que todos los españoles asociamos con la popular periodista. Al escuchar sus palabras, la periodista le ha pedido que realizara su versión. «Es que, yo, sin ella, no me animo», comentó él entre risas. Y es que, Manuel Carrasco no tiene reparos en confesar lo mucho que admira también a Patiño.

«Soy fan de María Patiño», se sincera. «Hay un montón de gente que me dice: ‘¿Eres el de la canción de María Patiño?’. Es decir, la canción no es mía, es de María Patiño», ha comentado en la entrevista. «Tendría que subir un día a un directo y hacer los coros. Sería un momentazo eso, ¿eh?», ha reflexionado. Unas declaraciones con las que el cantante no ha dejado indiferente.

Y es que Manuel Carrasco no solo ha destacado por su voz e innegable talento. El artista siempre ha conquistado a todos por su naturalidad, humildad y cercanía con la gente. Pues, a pesar de la fama, los discos que tiene en el mercado y el éxito, no ha dejado que su forma de ser cambie. Una serie de características que son muy aplaudidas siempre por sus fans. Por su parte, María Patiño ha visto esta parte de la entrevista del cantante y la ha compartido, con mucha emoción, en sus redes sociales. «Y a veces tienes que perder para luego poder ganar. Pero sentir para vivir y no dejar de soñar. Te quiero y admiro», ha escrito.