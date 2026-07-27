En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 21 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta manera tan concreta, han visto cómo Zerrin se hace una prueba de embarazo y confirma sus sospechas: está esperando un hijo de Kaya. Mientras trata de asimilar la noticia, Demir la escucha llorar y acaba descubriendo que está embarazada. Fikriye llega a la casa de Hasan y allí encuentra una fotografía en la que aparece Halis junto a él. Un hallazgo que la deja completamente impactada, a la par que desconcertada.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han sido testigos de cómo, por casualidad, Sadakat presencia una conversación entre Mine y su ginecólogo. Poco después, Mine confiesa que está embarazada de Cihan y que él todavía no lo sabe. Para Sadakat, la noticia supone una oportunidad verdaderamente inesperada, puesto que si el bebé es un niño, podría convertirse en el heredero que tantísimo desea para la familia. En cuanto a Nare, no puede dejar de pensar en Oskan y se siente profundamente culpable por todo lo que ha sucedido desde el trasplante. Cihan traza un nuevo plan contra Halis y prende fuego a uno de sus almacenes, mientras que Fikriye empieza a encontrarse cada vez peor. Hasan trata de avisar a Alya, pero ella se niega porque no quiere preocupar a su hija.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 27 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Sadakat ha conseguido expulsar a Alya de la mansión y ella se marcha jurando que no piensa rendirse. Es más, hará que todos y cada uno de ellos paguen por el daño que le han hecho. Sahin acude a la cárcel para ver a su padre y allí coincide con Kaya.

Es más, está convencido de que Cihan ha entrado en prisión con un objetivo claro, que es el de acabar con Ecmel. Halis, durante su encuentro con Cihan, insiste en que él no asesinó a Boran. Es más, reconoce que fue quien reveló a Nadim y a Ecmel que Borán vivía en Toronto, pero asegura que nunca dio la orden de matarlo.

Alya, por su parte, compra un bidón de gasolina y, al revisar el coche, encuentra una pistola. Con ambas cosas regresa a la mansión, rocía la entrada con combustible y amenaza con el arma a los hombres que tratan de impedirle el paso. Finalmente, logra prender fuego a la puerta y consigue entrar, dejando muy claro a Sadakat que nadie va a echarla de casa, bajo ningún concepto. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana que se emite esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.