Los consulados inscriben para votar en Madrid a los nacionalizados «sin lugar de preferencia»

A junio de este año, el censo exterior de Madrid ascendía a 486.882 personas. En octubre de 2022, mes en que se aprobó la conocida como Ley de Nietos, era de 362.028. Ese aumento pone el foco en el impacto electoral de la norma, convertida en asunto de debate político. A ello se suma que los consulados inscriben «por defecto» en esta región a los nacionalizados «sin lugar de preferencia» definido, según confirman distintas fuentes diplomáticas y sindicales consultadas por OKDIARIO. Esta circunstancia añade nuevas incertidumbres al proceso de nacionalización masiva emprendido por el Gobierno de Pedro Sánchez y que ha despertado los recelos de la Junta Electoral.

Hace dos semanas, el organismo arbitral acordó solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la ley por la que se concede la nacionalidad española a los descendientes de emigrantes españoles, avisando que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios deberá estar «suficientemente motivada», de forma que «pueda comprobarse la concurrencia de los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral».

De acuerdo a la Ley Electoral y las normas que la desarrollan, los nacionalizados deben elegir el municipio de inscripción en España, con efectos electorales, entre varias opciones, como el de su última residencia -algo que no es habitual en los nacionalizados de la Ley de Nietos- o «el de mayor arraigo propio o de alguno de sus ascendientes». Apenas deben aportar documentación, esto es, sólo «los documentos que considere oportunos justificativos» de su elección. No consta cuáles son los mecanismos de verificación. Asimismo, la Oficina del Censo Electoral puede determinar «por defecto el municipio» en los casos en los que no existan preferencias o no se aporten documentos justificativos de la elección, apuntan las fuentes citadas.

La Junta Electoral subraya que este extremo «constituye un elemento esencial para la correcta formación del CERA» pues «condiciona la circunscripción electoral a la que queda adscrito el elector», y por ello ha solicitado un informe a la Oficina del Censo sobre varios asuntos: que le informe de la aplicación de la norma que rige para la actualización del censo, especialmente sobre el hecho de si se examinan las declaraciones de los electores, quién se encarga de esa supervisión y si existen criterios en los consulados para determinar el municipio de inscripción.

Cabe recordar que la Ley de Memoria Democrática permitía solicitar la nacionalidad a descendientes de españoles cuyo exilio respondiera a «razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual». Sin embargo, la instrucción de Justicia que la desarrolló -firmada por Sofía Puente, hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia- va más allá y extiende el derecho a familiares de quienes hubieran dejado España por motivos de toda índole, como económicos, laborales o académicos, entre otros.

Esto ha provocado una ampliación extraordinaria de los beneficiarios, de forma que -según los últimos datos facilitados- 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y ya se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes.

La denuncia de Ayuso

En una entrevista con el director de OKDIARIO Eduardo Inda, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ya alertó de la intención de Sánchez de alterar el censo electoral a través de la Ley de Nietos.

«Estamos detectando que el censo de Madrid está duplicándose con respecto al resto de España. ¿Por qué? Porque a través de Bolaños y su ministerio lo que se hace es que, de manera automática, cuando tú te quieres nacionalizar y eliges circunscripción, el sistema te da por defecto Madrid, o ellos te condicionan y te recomiendan Madrid. Esto, además de reventarnos los servicios públicos, condiciona el voto y el porcentaje de votantes porque amplía los censos», denunció Ayuso. La presidenta madrileña también ha advertido que «el Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le faltan los votos necesarios para obtener el siguiente escaño».

El aumento del censo en Madrid es llamativo, especialmente en aquellos países que concentran un mayor número de peticiones por la Ley de Nietos, como Argentina, México, Cuba o Brasil. En contraste, esta comunidad no destacó especialmente como origen de la emigración histórica española, mucho más frecuente en otras regiones como Galicia.

El impacto del voto CERA no es menor. Cabe destacar que en las últimas elecciones celebradas -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía- el PSOE fue la fuerza más votada entre los nacionalizados en el exterior, pese a imponerse el PP de manera holgada en todos esos comicios. En las elecciones generales de Madrid de 2023, este voto exterior alteró el último diputado en disputa: el PP arrebató un escaño al PSOE lo que dejó a Sánchez en manos de Junts para su investidura.

La intencionalidad política de la Ley de Nietos centra ahora las sospechas de la oposición. Como desveló OKDIARIO, la estrategia del PSOE apunta a las provincias donde menos papeletas separan a ambos partidos, de cara a movilizar el voto de los nuevos españoles.