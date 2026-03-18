Ayuso: «Bolaños ha duplicado el censo de Madrid para condicionar el voto de las nacionalizaciones masivas»

Isabel Díaz Ayuso señala a Félix Bolaños por dirigir de forma sistemática y automatizada a los nuevos nacionalizados españoles hacia el censo de Madrid con el objetivo de condicionar el resultado electoral de las próximas elecciones generales. «Estamos detectando que el censo de Madrid está duplicándose con respecto al resto de España», advierte la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista exclusiva con OKDIARIO.

«Cuando tú te quieres nacionalizar y eliges circunscripción, el sistema te da por defecto Madrid, o a la mínima te condicionan y te recomiendan Madrid», denuncia Ayuso, que apunta directamente a Bolaños como artífice de una maniobra que, a su juicio, persigue un doble objetivo: «Además de reventarnos los servicios públicos directamente, lo que hace es condicionar el voto y también condiciona el porcentaje de votantes». La presidenta madrileña exige transparencia al Gobierno y advierte: «No voy a parar un solo día de dar la matraca con esto».

P.- Ha nacionalizado a un millón. Esos son todos votos para la izquierda.

R.- Eso es lo que pretende el señor [Félix] Bolaños, que está detrás. En las municipales, esas regularizaciones masivas, de los países con los que haya reciprocidad, ya podrían votar, y en las generales, como ya son españoles de pleno derecho, podrían participar. Estamos detectando que el censo de Madrid está duplicándose con respecto al resto de España. ¿Por qué? Porque a través de Bolaños y su ministerio lo que se hace es que, de manera automática, cuando tú te quieres nacionalizar y eliges circunscripción, el sistema te da por defecto Madrid, o ellos te condicionan y te recomiendan Madrid. Esto, además de reventarnos los servicios públicos, condiciona el voto y el porcentaje de votantes porque amplía los censos.

Isabel Díaz Ayuso: «A Sánchez le da igual perder las autonómicas; quiere los votos necesarios para lograr el Gobierno mafioso que tiene»

A Sánchez le da igual perder las autonómicas, comunidades enteras; le da igual el Senado. Sólo le convienen los votos justos y necesarios para que el Congreso le dé ese Gobierno mafioso que tiene. ¿Cómo consigues esos votos? Pues a través de la compra del nacionalismo catalán, de romper las circunscripciones y las nacionalizaciones.

P.- Ese millón de españoles nuevos por la Ley de Memoria va a votar a la izquierda.

R.- Eso pretenden, luego habrá que verlo. Votes lo que votes, eso no se puede consentir. No puedes hacer lo que hacen las dictaduras o pretenderlo. Por ejemplo, un cubano con 30 años nunca ha votado en unas elecciones democráticas, ¿cómo vamos a confiar en que el voto desde Cuba hasta Madrid sea democrático si su Gobierno no lo es?

Isabel Díaz Ayuso: «No voy a parar un solo día de dar la matraca con esto de las nacionalizaciones masivas»

Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos no votan al Gobierno de Sánchez ni hartos de vino. Pido transparencia y no voy a parar un solo día de dar la matraca con esto y con otros temas, por supuesto, como las subidas masivas de impuestos, el estrangulamiento a la empresa, la expulsión del talento, con querer transformar España en un país de jubilados, de inmigración ilegal y de subvención… Eso no se puede consentir.