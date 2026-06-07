Salen a la luz los amistosos mensajes que Pedro Sánchez le envió por redes a Leire Díez en 2011: «Good night»

Pese a que Pedro Sánchez ha negado siempre conocer las «andanzas» de Leire Díez, lo cierto es que sí han estado en contacto en el pasado. Así lo demuestran los amistosos mensajes que el presidente le envió a través de las redes sociales, mencionándola expresamente. Sánchez tiró de manual a la hora de pronunciarse sobre las actividades de Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE y presunta líder, junto a Santos Cerdán, de las cloacas de la formación socialista. «Nunca he conocido ni se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez», aseguró, desvinculándose de la trama de corrupción este viernes. Los dos han mantenido que no se conocen y que no han tenido reunión alguna; sin embargo, 48 horas después se han vuelto virales varios mensajes del líder del Ejecutivo a Díez.

Los mensajes datan de agosto y julio de 2011. En ellos, Pedro Sánchez cita a varias personas y, entre ellas, a Leire Díez (@leirediezpas era el nombre de su cuenta, que eliminó hace un año). Concretamente, los mensajes fueron publicados el 25 de julio de 2011, el 9 de agosto de 2011 y el 28 de agosto de 2011.

«Good morning», «good night» o lo que es lo mismo, «buenas noches» y «buenos días», son dos de los mensajes que escribe Sánchez a la fontanera socialista. En tercero dice: «sí y que sea el sistema educativo quien se comprometa a la formación, no solo la empresa».

Las libretas de Leire Díez

Las libretas de Leire Díez también muestran que tanto ella como el presidente del Gobierno se conocían. Una segunda libreta correspondiente a 2025 ha confirmado la existencia de contactos con Sánchez. La cloaquera sabía qué opinión tenía el jefe del Ejecutivo sobre la cúpula de la Guardia Civil.

La frase es así: «Pedro no se fía del DAO, pone una vela a Satanás y otra a Jesucristo», anotada en la página del 9 de enero de 2025. El sumario del caso de las cloacas del PSOE deja a la luz nuevas presuntas injerencias en investigaciones judiciales, contactos entre confidentes policiales y altos cargos. Todo en una estrategia para controlar los daños de los escándalos que acorralan a Sánchez.

Además, anotó una «reunión con P.S.» en su cuaderno. La anotación viene precedida de la operación de la cloaca para encontrar trapos sucios de la Guardia Civil utilizando al comandante Rubén Villalba. Tras esta anotación, Leire Díez hizo un asterisco y anotó un encuentro con P.S.

Pedro Sánchez mantiene que no conoce a Leire Díez. Sin embargo, los mensajes publicados en 2011, es decir, hace 15 años, demuestran lo contrario.