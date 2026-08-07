Alicia Martínez, experta en limpieza: «Para que la casa siempre huela bien, pulverizo este ambientador casero»

El olor que se desprende con las sábanas recién lavadas, a limpio, quizás sea uno de los aromas que más queremos tener al entrar en nuestra casa. Se trata de un olor acogedor y nada pesado, y que huye de los ambientadores pesados y dulzones que acaban eclipsando la esencia de nuestra casa. Es por ello que la experta en limpieza Alicia Martínez nos da algunas claves para lograr este aroma, creando nuestro ambientador desde cero.

Se trata de un ambientador textil, ideal para pulverizar por las cortinas de casa. Lo mejor es que se hace en tiempo récord y puedes utilizarlo como filtro ambiental para ahuyentar otros olores, como el de tu mascota, el que sale tras hacer la comida o el que viene del exterior. No basta con limpiar la casa con frecuencia; hay que prestar atención a los textiles que forman parte de la decoración.

Para crearlo, solo se necesitan tres ingredientes: 200 mililitros de agua, 200 mililitros de alcohol y 100 mililitros de suavizante para la ropa. Se mezclan bien los tres líquidos y luego se vierten en un pulverizador limpio, con lo que se tendría preparado el ambientador. Para aplicarlo, se recomienda usarlo en cortinas, sofás, colchones, cojines como cabeceros tapizados, pero sin empapar las superficies.

Truco para que los armarios desprendan buen olor

Alicia Martínez asegura que hay que prestar atención a los armarios (ya que están ahí todas nuestras prendas), pero sin recurrir a ambientadores comerciales. La fórmula que ella nos recomienda se basa en sal gruesa para absorber y retener la fragancia, unas bolas potenciadoras de aroma para la ropa y unas gotas de aceite esencial de lavanda. Todo ello se pone en el interior del armario para que el aroma a limpio impregne la ropa.

Otros trucos para aromatizar se basan en el truco de la vela en la grifería, lo que evita marcas de cal y mantiene el brillo; aceite en el papel higiénico, lo cual libera un aroma de forma sutil, o el algodón en la papelera, que ayuda a neutralizar los olores si se coloca en el fondo del cubo de la basura.