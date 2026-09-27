Rapapolvo de Roy Keane a Rodri: «Fue su club el que optó por hacer trampas»

Roy Keane, histórico capitán del Manchester United, respondió a las palabras de Rodri Hernández sobre la condena por infracciones económicas al Manchester City. El también centrocampista se mostró muy contundente contra el futbolista español y defiende que hay que retirar los títulos que ganaron dopados económicamente los citizens.

Rodri, actual futbolista del Barcelona, aseguró que confiaba en la inocencia de su anterior club, a lo que Keane respondió. «Ya era hora que se tomasen medidas. Esto lleva pasando mucho tiempo. Desde luego, no estoy de acuerdo con el mensaje de Rodri. Fue su decisión, fue su club el que optó por hacer trampas», dijo el antiguo jefe de los Diablos Rojos.

«Sea lo que sea que hayan ganado en los últimos años, merecen ser castigados. Es difícil saber por dónde empezar y terminar con eso. Hicieron trampa y han sido declarados culpables. Ahora tienen que asumir las consecuencias. Es un shock ser declarado culpable de 114 cargos», comentó Roy Keane.

El fútbol inglés permanece a la espera de conocer la sanción que le espera a un Manchester City que hipotéticamente compitió sin cumplir las normas de 2009 a 2018 falseando contratos de patrocinio. El club pudo realizar enormes fichajes en esa época gracias a ese dinero que le permitió crecer como club y ganar numerosos títulos.

Ahora Roy Keane, una de las voces más respetadas en la Premier League, exige que se haga justicia contra el Manchester City. El jugador no estuvo afectado directamente por la época de dominio de los citizens, pero sí asistió en primera persona al declive del United gracias a un rival que no respetó las normas económicas durante una década.

«Confío en la impunidad de ese club que conozco bien y que nos transmitieron la tranquilidad de que habían hecho todo correctamente. Nunca hubo nervios en el equipo, porque el club nos dijo que no había cometido ninguna ilegalidad», dijo Rodri sobre los problemas que actualmente persiguen al Manchester City.