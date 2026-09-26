El Manchester City se defiende: «Hay mucho ruido, pero confiamos en demostrar la inocencia»

Culpable. El máximo contenido en una palabra. La Comisión Independiente de Investigación que comenzó a escrutar las finanzas del Manchester City en febrero de 2023, después de que la Premier League presentara una demanda, ha fallado en contra del club y lo considera culpable de 114 infracciones de las 115 reglas de financiación de las que ha sido acusado. El presidente del City se ha pronunciado 24 horas después con rotundidad.

Comunicado completo del presidente del Manchester City

He sido parte de este Club durante 18 años. He tenido el privilegio de estar con vosotros en el Etihad, en Wembley y en Estambul. Este Club me importa, y vosotros me habéis demostrado y dicho —una y otra vez— lo mucho que el Manchester City os importa a vosotros. Por eso os escribo hoy.

Tras las informaciones aparecidas en los medios el viernes, muchos de vosotros habréis pasado la noche respondiendo preguntas y contestando mensajes de amigos, familiares y compañeros. Yo también. Esto es lo que le dije a mi familia: El proceso de la Premier League todavía tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza e intención de demostrar la inocencia del Club es tan fuerte como cuando esto comenzó.

Hay tantas cosas que me gustaría poder compartir con vosotros para ayudaros a entender por qué nos sentimos tan seguros de nuestra posición. Pero la estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación de respetarla significan que no puedo hacerlo en este momento. Incluso esta carta pasó por varias revisiones legales para garantizar que cumple con la normativa.

Os pido que, por favor, leáis con atención la declaración a continuación, que dimos el viernes, y la declaración que emitimos en febrero de 2023 (también abajo). Cada palabra importa y se mantiene vigente.

Mientras que algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y hay tanto ruido girando a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Hemos enfrentado desafíos juntos antes y hemos prevalecido. Sigue habiendo muchos que quieren debilitar el impulso de nuestro Club. No les daremos esa oportunidad.

Tenemos momentos muy emocionantes que esperar después de este parón internacional. Viajamos a Anfield en una quincena y luego recibimos al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de vuelta en el Etihad Stadium: momentos que nos dan la oportunidad de celebrar la fuerza de la familia del Manchester City.

Gracias, como siempre, por vuestro constante apoyo.