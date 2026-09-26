Lamine Yamal desvela su conversación con Messi en la final del Mundial

Lamine Yamal es fiel admirador de Leo Messi. El delantero de la Selección española ha repasado cómo vivió desde dentro la final del Mundial contra Argentina y su conversación cuando aún estaban en el césped en una entrevista en la que habló de la conquista de la segunda estrella y su firme candidatura para el Balón de Oro. Una mentalidad que ha dado la vuelta al mundo de uno de los mejores jugadores del planeta.

Sobre la final contra los albicelestes, Lamine confesó que era un partido que sabían en España que no iban a perder: «Era imposible que marcaran. Con el balón contra diez, era muy difícil para nosotros no hacerlo», desveló en un partido en el que fue muy perseguido por sus rivales y la importancia de la batalla psicológica: «Les veo como robots intentando pararme. Pueden ser casi perfectos, pero un humano tiene algo que un robot no tiene. El fútbol está mecanizado, pero hay jugadores como yo, Pedri y muchos más que tenemos esa chispa especial. Intento jugar con los rivales y que no sepan a dónde voy», declaró.

Incluso a él le hubiera gustado que la final hubiese seguido un poco más: «Lo único que quería hacer es seguir jugando. Nunca pensé que podían empatar, Tuvieron una pequeña oportunidad, pero lo estaba disfrutando». Fue entonces cuando habló de su abrazo con Messi: «Le di las gracias por todo lo que había dado al fútbol. No hago las cosas para verme bien en la foto. Eso me salió de dentro», confesó.

«En el Mundial se oía cuando recibía el balón, se ponían en pie. En el Camp Nou ya saben que voy a ir siempre a por todas. Es como si hubiera algo dentro de mí que me hace sentir mejor que todos y espero que siga así hasta mi retirada. Te sientes espectacular», añadió.

Lamine no ve debate en el Balón de Oro

Un título que quiere que le lleve al Balón de Oro: «Para ser completamente honesto, no es solo este año que he estado a la altura, sino desde hace más tiempo. Todo el mundo sabe que soy diferente. Creo que la gente piensa: ‘Lamine tiene 19 años, lo ganará en algún momento, así que digamos que lo ganará otro’. Simplemente tengo que ganar, ganar y ganar para que llegue un momento en el que no haya debate. Habrá gente que me adore y otra que no», dijo en una entrevista en The Guardian.

También habló de la parte negativa de las críticas y de estar siempre en el foco: «Un mal partido de Lamine equivale a 400 malos de otro. Yo puedo rendir un nueve sobre diez y la gente dirá que un siete sobre diez. Hay momentos en los que disfruto de la presión, pero luego hay otro tipo que no tiene nada que ver con lo que diga la gente ni el fútbol, es la vida. Jamás me quedaré en casa pensando: Jugué fatal, no gané el Balón de Oro, no ganamos la Liga. Sé que la vida es mucho más larga y tengo que cuidar de mi familia», declaró.