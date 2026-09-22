Lamine Yamal responde a Mbappé: «No hay que marcar muchos goles para ganar el Balón de Oro»

La guerra del Balón de Oro ha hecho que todo radique en qué se debe tener en cuenta para votar al mejor futbolista del año. Kylian Mbappé y Lamine Yamal son dos de los grandes favoritos para ganar el trofeo, y el delantero del Barcelona ha salido para responder al francés sobre el gran argumento del madridista para ser el más votado de la gala.

Las palabras de Mbappé llegaron a los oídos de la estrella del Barça. Explicó que la gran razón de que sea justo merecedor del premio es el hecho de haber sido el máximo goleador en competiciones como la Liga, Champions y Mundial. Sin embargo, para Lamine no es algo que deba pesar tanto en el Balón de Oro: «Creo que todos los que ven fútbol saben mis argumentos. He ganado muchos títulos con el Barcelona y he ganado el título más importante, el Mundial con mi selección. Mi estilo de juego es lo que me hace diferente».

«Es el trofeo que premia al mejor jugador del año, al que disfrutas viendo jugar hasta tal punto de ver un partido solo por él. No tiene nada que ver con la cantidad de goles que marca ni nada por el estilo. Cuando pienso en el Balón de Oro, pienso en Messi, Ronaldinho…jugadores como ellos. Diferentes y que te hacen sonreír cuando los ves jugar», confesó en L’Equipe.

Una respuesta directa a Mbappé de lo que dijo apenas unos días atrás: «He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí. En el Balón de Oro no van a anunciar un equipo en el sobre, sino a un jugador. Es un trofeo individual y creo que eso debe primar sobre todo lo demás. La capacidad de rendir individualmente y de deslumbrar es lo que marca a la gente para un trofeo como este», comentó.

Lamine Yamal quiere el Balón de Oro

Sobre otros argumentos para el Balón de Oro, Lamine entró en detalle: «Además de ser un buen jugador, creo que el mejor jugador siempre hace ganar a su equipo. Al final, cuando tu equipo gana, todo el mundo destaca más, todo el mundo brilla más y, gracias a Dios, con la selección hace años que ganamos, con el Barça también ganamos, estamos muy contentos. Queremos seguir ganando y, a nivel individual, estoy muy feliz».

«Lo único que intento hacer es disfrutar en cada partido, hacer disfrutar a la gente y sacarle una sonrisa. Creo que la gente que dice que soy arrogante, en el fondo, se divierte conmigo. Al fin y al cabo, el fútbol es un deporte hecho para disfrutar. Cuando hay una rueda de prensa, me gusta escuchar a quienes hablan con el corazón, a quienes se expresan con sinceridad y me hacen reír. No es tanto arrogancia, sino decir lo que pienso siempre y decirlo con naturalidad», añadió.

«La gente se equivoca al colgarme esa etiqueta. Simplemente intento ser lo más natural posible. Me da la sensación de que la gente no está acostumbrada a que alguien responda con sinceridad. Quizás haya personas que quieran oír cosas positivas, que les digan que «todo va bien», mientras que yo siempre intento decir la verdad», concluyó Lamine Yamal.