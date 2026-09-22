Mbappé insiste en justificar por qué no se puso la camiseta de Ceuta: «Cada uno tiene sus propios valores»

Kylian Mbappé ha estado en el ojo del huracán. Su gesto de rechazar ponerse completamente la camiseta de apoyo a Ceuta en el Elche-Real Madrid dio pie a una oleada de críticas atacando al futbolista francés. Una imagen que dio la vuelta al mundo señalando el hecho de que no actuara al igual que el resto de sus compañeros. Es por ello que ha querido volver a salir públicamente para explicar por qué tomó esa decisión y el objetivo que tenía detrás.

«Todos somos caballas». Ese fue el mensaje que no quiso lanzar junto a Vinicius y Konaté. Horas después se vio obligado a explicar su decisión: «Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano. Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras», razonó.

Aunque ahora, Mbappé ha querido ampliar su reflexión de por qué tiene rencillas en aspectos políticos. No solo por la camiseta de Ceuta, sino por otros entuertos como su posicionamiento en las elecciones en Francia o su condena contra la senadora paraguaya durante el Mundial: «Cada uno tiene sus propios valores y su propia mentalidad. Yo soy de los que no tienen miedo de hablar. Cuando creo que voy por el buen camino y que es lo correcto, lo digo. Claro que pienso de antemano en cómo lo voy a decir y en cómo voy a estructurar mis palabras, pero quiero hablar», dijo.

«No tengo ningún problema con las críticas. Es la historia de mi carrera y la de mi vida. Soy yo. Y no voy a intentar ser otra persona porque es demasiado difícil. No tengo tiempo para ser otra persona. Cuando dices algo, tienes que aceptar que habrá gente que esté o no de acuerdo. Si quieres que todo el mundo te quiera, quédate en casa. Si no, habrá gente que siga: ‘No me gusta este tipo’. Y eso está bien», comentó en The Athletic.

«En el fútbol y en la vida, hay que entender dónde estás y por qué. Cuando lo entiendes todo, es más fácil comprender ciertas actitudes y reacciones. Yo estoy tranquilo. No me tomo las cosas demasiado a pecho, ni las positivas ni las negativas. Es bastante fácil luchar contra ese ritmo de presión casi constante», zanjó Mbappé.

Mbappé, su salida del PSG y su casi fichaje por el Liverpool

Sobre lo deportivo, Kylian reiteró su deseo de ganar títulos en el Real Madrid. A pesar de que dejó el PSG antes de ganar dos Champions consecutivas, el delantero sigue convencido de que tomó una buena decisión yéndose al Santiago Bernabéu: «Mi etapa allí había terminado. Hice todo lo que pude (por ellos) y creo que lo hice muy bien. Pero quería cumplir mi sueño, jugar en el Real Madrid, y a los 25 años, ese era el mejor momento. Para mí, fue la mejor decisión».

Aunque reconoció que estuvo cerca de fichar por el Liverpool cuando aún era un joven talento en el Mónaco: «Tuve que tomar una decisión. Y sí, estaba cerca de Liverpool. Mi madre era una gran fan de Jürgen Klopp y su destino favorito era Liverpool. Quería que fuera allí. No le hice caso porque quería jugar en mi ciudad, París. No quería irme de mi país antes de ser alguien. Pero sí, mi madre siempre me decía: ‘Liverpool, vas a estar allí, jugando en Anfield, va a ser una locura para ti’. Y yo le decía: ‘¡Vale!’. Ella fue allí para la primera etapa de las negociaciones. Fue a la ciudad, al estadio, conoció a la gente. Dijo: ‘Es un club maravilloso, todos son muy amables, es un club familiar, un gran club’»