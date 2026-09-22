Fede Valverde sufre un esguince de grado 3 tras la entrada de Kang-in Lee y estará dos semanas de baja

Fede Valverde estará dos semanas de baja. Las nuevas pruebas realizadas este martes por los Servicios Médicos del Real Madrid han confirmado que el centrocampista uruguayo sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, una lesión producida como consecuencia de la dura entrada de Kang-in Lee durante el derbi del pasado domingo en el Metropolitano.

El primer parte médico emitido por el Real Madrid tras el encuentro hablaba únicamente de un «traumatismo severo en el tobillo izquierdo» y emplazaba a nuevas pruebas para conocer el alcance real de la lesión. Esos estudios ya se han realizado y han confirmado que Valverde tiene un esguince de grado 3. El club, como es habitual, se limita a señalar que queda pendiente de evolución.

Los plazos que maneja el Real Madrid son de aproximadamente dos semanas de baja. El parón internacional juega a favor del uruguayo, que tendrá prácticamente veinte días desde el derbi para recuperarse sin perderse más encuentros con el conjunto blanco.

El gran objetivo está fijado en el sábado 10 de octubre. Ese día, el Real Madrid recibe al Villarreal en el Santiago Bernabéu en el regreso de la competición. Valverde estará muy justo para ese encuentro y su presencia dependerá de cómo evolucione el tobillo durante las próximas dos semanas.

Mourinho no quiere asumir riesgos con uno de sus futbolistas fundamentales, especialmente porque cuatro días después, el 14 de octubre, el Real Madrid visitará a la Roma en la Champions. Por tanto, Valverde iniciará ahora su recuperación con el Villarreal como primera fecha marcada en rojo en el calendario.