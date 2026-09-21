El dato desolador del Real Madrid con las expulsiones respecto al Barça: una diferencia de casi 70 rojas

La expulsión de Dean Huijsen en el derbi evidenció que el Real Madrid recibe severos castigos de los árbitros en la Liga. Los de José Mourinho acataron la decisión del VAR y se sintieron perjudicados por una doble vara de medir que les está salpicando en contra. Un problema con las cartulinas que se hace más evidente si el club blanco hace balance respecto a rivales directos como Barcelona o Atlético.

Sumando la última de Huijsen, el Real Madrid suma un dato desolador: 128 rojas a favor y otras 128 en contra. Es decir, recibe exactamente la misma cantidad a la hora de castigar a sus jugadores y a los rivales. Sin embargo, la comparación evidencia que no existe el mismo criterio arbitral que con el resto. Respecto al Atlético, que pudo ver la expulsión del Cuti Romero y Kang-in en el Metropolitano, tiene un registro parecido: 134 expulsiones a favor y 133 en contra. Una diferencia mínima…pero las estadísticas se rompen cuando entra en juego el Barcelona.

Y es que en lo que va de siglo la diferencia es abismal entre ambos clubes. Los culés han recibido hasta 172 tarjetas rojas a favor y 103 en contra. Un registro positivo de +69. O, en otras palabras, el Barcelona ha recibido 44 expulsiones más a favor y 25 en contra que el Real Madrid. Una diferencia que pone en el foco un criterio que pone en duda si existe la misma dureza para los tres equipos más potentes de la Liga en los últimos 26 años.

Así calificaba José Mourinho a los árbitros españoles tras perder en el derbi: «Me gustaría mucho salir de aquí sin tener que hablar, ya que llevo aquí tres meses y no estoy mucho en esta dirección, pero dos rojas contra el Elche, dos rojas hoy… Es un poco más difícil. Un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos. El del VAR, con una gran historia… Enhorabuena al Comité. Yo pensaba que encontraba una liga diferente, pero ya me han explicado que no. Los chicos se van tristes. Me gustó mi equipo como equipo. Me gustó el orgullo y la determinación», comentó en rueda de prensa.

El Real Madrid, obligado a reaccionar tras el parón

El Real Madrid suma ya dos pinchazos en lo que va de temporada. Ante el Betis y Atlético acabó frustrado por el arbitraje, provocando que la diferencia de seis puntos con el Barcelona se sienta como una brecha muy complicada para devolver la ilusión para tumbar a los de Flick.

La fecha marcada en rojo es el Clásico del próximo 25 de octubre en el Camp Nou, y previamente se enfrentará a Villarreal, Roma, Sevilla y Leipzig. A pesar del cabreo monumental con el CTA, la cabeza de los jugadores en Valdebebas está en pasar página lo antes posible y reengancharse de nuevo. Sin margen de error, los de Mourinho aprovecharán el parón para corregir errores y evitar errores que puedan condicionar gravemente los partidos. Y más teniendo en cuenta que el saldo de rojas es tan grande con su rival directo.