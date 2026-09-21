Frustración y desconcierto

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  • MARCOS LÓPEZ

Marcos López, en su sección OKSCOUTING, analiza la victoria del Atlético de Madrid en el derbi madrileño. El analista futbolístico recoge cómo el Real Madrid no encontró su juego ni soluciones para ganar al Atlético y cómo llegó a la frustración y el desconcierto arbitral en el Metropolitano.