Adiós al Madrid, Pedri sin oposición

Marcos López nos trae su análisis más detallado del Clásico poniendo el foco en el talento de Pedri. El centrocampista del Barcelona fue clave en el triunfo de su equipo que terminó en alirón frente a un Real Madrid completamente desdibujado en el Camp Nou. Nuestro experto de OKScouting nos trae las claves para entender qué falló en el plan blanco para asaltar el coliseo azulgrana.