Bayern-Real Madrid: quedan 90 minutos a fuego

Marcos López nos trae su particular análisis del Real Madrid-Bayern. Nuestro experto en OKScouting tiene claro que los alemanes van a salir al partido de vuelta con la misma actitud ofensiva. Este pensamiento beneficia a la posible remontada del equipo de Álvaro Arbeloa porque cuanto más fuego haya en el campo, más opciones tendrán de pasar a las semifinales de la Champions.