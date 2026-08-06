La clave del cambio en Rodrigo: le atrae jugar en el centro del campo del Barcelona

Rodrigo Hernández está en un dilema sobre cuál será su futuro la próxima temporada. El centrocampista tenía todo encarrilado para jugar en el Real Madrid y, cuando todo parecía que habría un acuerdo inminente con el Manchester City, el bloqueo de la operación ha originado que el Barcelona esté más cerca de fichar al español. Un giro de guion provocado por el atractivo de estar rodeado en un vestuario de sus compañeros de Selección.

El cambio ha sido radical. De ver imposible poder pujar y hacer competencia al club blanco y sentir optimismo con la posibilidad de vestir a Rodri de azulgrana. La razón es tanto simple como contundente: le atrae jugar en el mediocampo del Barcelona. Y no viene dado porque haya más o menos calidad, sino por la conexión que tiene con los futbolistas culés. Y es que, si Rodri fue galardonado como el MVP del Mundial, fue en buena parte por estar rodeado por jugadores como Pedri, Gavi y Olmo.

Futbolistas con los que ha demostrado muy buena conexión. Esa es una de las razones por las que ahora mismo se estaría pensando en cambiar de rumbo y llegar a un acuerdo con el Barcelona. Hay que tener en cuenta que la lesión de De Jong le abre una puerta para llegar y ser dueño de su posición en el centro de máquinas.

También en el Real Madrid existe la urgencia de liberar una ficha, pero ese obstáculo está paralizando mucho en Valdebebas. Ya sea Mendy u otro jugador, se espera que el conjunto blanco responda al interés del Barcelona. Ya sea para retirarse o subir la puja para que Rodri aterrice en el Santiago Bernabéu. Además, en el conjunto blanco compartiría vestuario con otros compañeros de la Selección como Cucurella y otros españoles como Asencio, Carreras y Carlos Espí.

El fichaje de Rodri se convierte en una guerra

Con este nuevo revés, el fichaje de Rodri ha pasado a ser un tema catedralicio en el Real Madrid. El centrocampista quiere regresar a España y su preferencia sigue siendo jugar con el cuadro madridista. Pero para Rodri es indudable que la adaptación en el Barcelona sería más cómoda al tener que trabajar con jugadores con los que lleva años jugando.

Sobre ese factor puede jugar el Barcelona y sobreponerse a la oferta del club blanco. Aún queda pendiente si el Real Madrid subirá su oferta al Manchester City, pero la entrada de lleno de los culés solo complica más el escenario. Se avecinan horas muy largas en ambos clubes para conseguir cerrar el fichaje del alma de la Campeona del Mundo.